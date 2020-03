JAMES, Richard



Au Maison Paul-Triquet, le 18 février 2020, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé monsieur Richard James, époux de madame Gaétane Bouchard, fils de feu madame Blanche Joncas et de feu monsieur Léonard James. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 13h.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Robert, Peter (Wendy Dawson) Linda (Mario Brisebois), Edith et Sophy(Gilles Gaudreau); nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Ghislaine (feu Laurent Riverin), Rita (feu Fernand Senecal), Roger (Raymonde Bonneau), Raymond (Madeleine Boisvert), Esther (feu Pierre Jourdin) et feu Gérard (Dolorès Brisson); ses beaux-parents: feu Joseph Bouchard et feu Jeanne Ida Néron; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Paul Triquet, autant les médecins, infirmiers et les préposées pour tout le support et les soins attentionnés dont il a été bénéficiaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.comSite web: www.societealzheimerdequebec.com, Proches aidants de Québec, 4765 1e avenue, Québec, G1H 2T3, téléphone 418-623-9579 et Résidence Paul -Triquet (voir fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale FAIS). Des formulaires seront disponibles sur place.