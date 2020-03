Avant votre vol

Après une fermeture d’un mois et un un investissement de 1,5 M$, Archibald Microbrasserie Restaurant de l’Aéroport Montréal-Trudeau, installé depuis son ouverture en décembre 2013 dans la zone sécurisée des vols nationaux et internationaux, a rouvert récemment ses portes aux nombreux voyageurs.

Archibald en a profité pour se refaire une beauté avec un décor entièrement revitalisé avec son une ambiance chalet, camp de chasse et pêche et de style « cozy ». Avec les travaux majeurs qui ont été confiés à l’équipe professionnelle de Constructions Solam, le restaurant peut maintenant accueillir jusqu’à 260 personnes sur une superficie totale de 6193 pieds carrés. « Rien de mieux pour se détendre avant son vol » de mentionner le fondateur et président François Nolin, également copropriétaire d’Archibald.

Gens d’affaires

L’Ordre des Gens d’affaires de Québec (OGAQ) a dévoilé récemment le nom de ses personnalités pour le mois de février. Il s’agit des architectes Stéphane Blanchet et Guillaume Guérin, membres de la firme Groupe Artech de Québec dirigée depuis sa fondation, il y a 5 ans, par Marc Bouchard et Pierre Bernier. De gauche à droite, sur la photo : Stéphane Blanchet et Guillaume Guérin personnalités de l’AGAQ ; Joëlle Boutin, députée caquiste de Jean Talon ; Renée Simard et Dave Simard, respectivement présidente et vice-président de l’OGAQ.

Pur bonheur

Philippe Moisan, propriétaire de XP TEINTE (vitre teintée et pare-pierre) depuis 10 ans (et dont c’est le 48e anniversaire de naissance aujourd’hui), et sa conjointe Audrey Lesage ont mis sur pied récemment une fondation pour aider les enfants malades et aider les familles à traverser cette dure épreuve. Une première réalisation de la Fondation Pur Bonheur a été effectuée le 22 février dernier alors qu’un chèque de 3 500 $ a été remis à une mère monoparentale qui avait perdu son emploi en décembre 2019, accompagné d’un chandail signé de Carey Price et un ourson Pur Bonheur (qui mesure 6 pieds), pour son enfant de 7 ans en traitement pour le cancer. Philippe et Audrey (photo) songeaient depuis 5 ans à mettre sur pied cette façon d’aider les autres. Information : écrivez à fondationpurbonheur@gmail.com.

En amour avec la vie

Le 26e Bal des Grands romantiques, au profit de la Fondation du CHU de Québec, se tiendra le vendredi 20 mars, dès 18 h 15 (cocktail réseautage) et 19 h 15 (pour la soirée), au Centre Vidéotron de Québec sous la coprésidence d’honneur de Mélissa Gilbert, vice-présidente exécutive aux affaires financières, à l’actuariat corporatif et à la gestion des risques à La Capitale Assurance et services financiers et François Dion, président-directeur général de Levio Conseils, affaires et technologies (photos). La soirée, qui mettra en lumière le Centre intégré de cancérologie (CIC) du Nouveau complexe hospitalier, sera présentée par Québecor et animée pour une troisième année consécutive par Mitsou Gélinas. Plus de 700 convives issus de la communauté des affaires et des milieux socio-économiques et politiques sont attendus afin de manifester, par leur présence, leur appui envers la Fondation du CHU de Québec. L’objectif de cet événement unique, le plus prestigieux de Québec, qui combine le romantisme d’un bal et les plaisirs de la table, a été fixé à 610 000 $. Renseignements : https://fondationduchudequebec.org.

Anniversaires

Elisabeth Crête (photo) la fille d’Alain (RDS) et collaboratrice à l’émission « Bouchard en parle » au FM 93, 29 ans... Ben Mulroney animateur télé et chroniqueur, 44 ans... Sylvie Bilodeau, courtier immobilier, Re\max 1er Choix... Stefie Shock, chanteur québécois, 51 ans... Dany Turcotte, Fou du Roi (Tout le monde en parle), 55 ans... Juliette Binoche, actrice française, 56 ans... Valérie Lemercier, actrice française, 56 ans... Régis Simard, chanteur (le frère de René), 60 ans.

Disparus

Le 9 mars 2019. Harry Howell (photo), 86 ans, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers de New York... 2018. Oskar Gröning (photo), 96 ans, criminel de guerre nazi, dit le « comptable d’Auschwitz »... 2015. Florence Arthaud, 57 ans, navigatrice française... 2013. Gilles Savard, 62 ans, président du Carnaval de Québec en 1986... 2012. Herb Carnegie, 92 ans, pionnier dans le monde du hockey... 2012. Harry Wendelstedt, 73 ans, arbitre du baseball majeur... 2008. Eugen Kedl, 74 ans, grand photographe de Québec... 1994. Eddy Creatchman, 66 ans, une des figures les plus pittoresques du monde de la lutte professionnelle au Québec... 1988. Charles Bruneau, 12 ans, fils de l’animateur Pierre Bruneau de TVA.