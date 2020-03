Centre d’entretien: Les ex-travailleurs d’Aveos capitulent

Désillusionnés, les ex-travailleurs d’Aveos abandonnent le projet de centre d’entretien d’aéronefs sur la Rive-Sud de Montréal.

« Je ne mets plus de temps là-dessus, a confirmé au Journal Jean Poirier, ex-représentant syndical des employés d’Aveos. Continuer de travailler sans plus d’engagements de Québec serait comme se condamner à ramer à contre-courant. »

La création d’un centre avait été promise, en 2016, par le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

À la surprise générale, Québec venait de laisser tomber les poursuites contre Air Canada en échange d’un engagement du transporteur d’acheter 45 appareils C Series de Bombardier.

Promesse non tenue

Or, depuis, malgré le financement de centaines de milliers de dollars d’études, des investissements de 17 millions de dollars à l’aéroport de Saint-Hubert et un engagement du gouvernement Legault de créer un « bureau de projet », plus rien.

« Il vient un moment où un gouvernement qui dit croire à un projet et fait miroiter la création de centaines d’emplois doit décider de le faire sien. Ce n’est pas vrai que nous pouvons tenir ce projet à bout de bras sans Québec. Même Bombardier a été aidé pour intéresser Airbus. Au lieu de nous avouer qu’il ne tiendrait pas promesse, Québec a décidé de le laisser mourir. », a aussi affirmé l’ex-syndicaliste Jean Poirier.

Un dernier clou dans le cercueil

Le projet de 100 M$ prévoyait la création d’un centre d’entretien « de nouvelle génération » capable de créer 265 emplois directs. L’octroi récent de contrats d’entretien par Air Canada aura eu l’effet d’un dernier clou dans le cercueil du projet.

« Ce centre aura été un beau projet sans suite », a écrit M. Poirier sur Facebook. « Air Canada aura tout fait pour bloquer le projet et le gouvernement Legault n’aura pas eu assez de poids pour les convaincre d’y adhérer. »