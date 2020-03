C’est la crise: le gouvernement doit agir

Déménager dans un autre quartier, changer de milieu de vie : devoir se trouver un logement, c’est la crise. Les appartements se font de plus en plus rares et sont de moins en moins abordables.

Comme des milliers de Québécois, je suis présentement en recherche d’un toit à me mettre sur la tête pour le premier juillet. Je suis découragée et stressée. Alors que le prix moyen des logements a augmenté de près de 4 % en 2018 et 2019, il m’apparaît presque impossible de trouver un logis accessible.

Je pense à toutes ces familles à faible revenu, aux immigrants fraîchement arrivés et démunis financièrement, à ces personnes inaptes au travail, aux gens en situation précaire qui peinent à se loger.

Trouvez-vous normal que des familles se retrouvent à la rue le 1er juillet ? Trouvez-vous normal que 6000 ménages locataires dépensent plus de 50 % de leur salaire pour se loger alors que ce ratio ne devrait pas dépasser les 30 % ?

Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour contrer la crise du logement.

Des mesures radicales s’imposent

Actuellement, dans la province, le taux d’inoccupation des logements est de 1,8 %. Dans la grande région de Montréal, la situation est encore plus grave : 1,5 %, le taux le plus bas enregistré depuis 2005. À Drummondville : 1,1 %, c’est encore pire.

Pourtant, il existe des solutions pour apaiser la crise. Ajuster le processus de fixation de prix des loyers et construire plus de logements sociaux ne sont que quelques-unes des solutions possibles.

La ville de Berlin, par exemple, a récemment adopté des mesures draconiennes pour rééquilibrer le marché locatif et protéger les locataires. Depuis janvier, l’administration de la Ville a gelé le prix des loyers pour les cinq prochaines années.

Le gouvernement québécois devrait adopter ce genre de mesures radicales.

J’aimerais crier mon indignation sur les toits, mais je dois bien commencer par en avoir un.