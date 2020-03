Coronavirus: les États-Unis exhortent les personnes âgées à faire des stocks

WASHINGTON | Les autorités sanitaires américaines ont exhorté lundi les personnes les plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du coronavirus, soit les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques, à faire des stocks de nourriture et de médicaments afin de se préparer à rester chez elles.

« Faites en sorte d’avoir des stocks à disposition notamment des médicaments pour la tension artérielle et le diabète, et d’autres médicaments courants pour traiter la fièvre et d’autres symptômes », a déclaré Nancy Messonnier, une responsable des Centres américains de contrôle de santé et de prévention des maladies(CDC).

« Ayez assez de produits ménagers et de nourriture afin de vous préparer si jamais vous deviez rester chez vous pendant un certain temps », a-t-elle ajouté.

Ces recommandations ont été données en se basant sur une étude réalisée sur 70 000 patients chinois, où entre 15 à 20% des individus sont tombés gravement malades, en particulier les personnes âgées.

« À partir de 60 ans, les risques de tomber malade sont plus grands et ces risques augmentent avec l’âge », a expliqué Mme Messonnier.

« Les plus de 80 ans encourent le plus de risques de tomber gravement malade et de mourir », a-t-elle ajouté.

Les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires augmentent encore les risques encourus.

Les personnes qui se situent dans ces catégories à risque doivent éviter les contacts avec les personnes malades, se laver les mains régulièrement, éviter de toucher les surfaces dans des lieux publics et éviter les foules dans les espaces peu ventilés.

Le gouvernement fédéral a aussi conseillé aux voyageurs, en particulier ceux avec des maladies chroniques, de reporter les séjours en croisière.

La porte-parole du président Donald Trump a en revanche annoncé lundi que malgré les rumeurs, la Maison-Blanche ne comptait pas limiter ses activités pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus.

Stephanie Grisham a déclaré que « les affaires continuaient comme à l’habitude » à la Maison-Blanche, malgré des craintes que l’épidémie mondiale de coronavirus Covid-19 puisse menacer Donald Trump, président septuagénaire, et d’autres hauts fonctionnaires.

Les personnes à risque doivent aussi éviter tout voyage non indispensable et les longs trajets en avion.

Nancy Messonnier a enfin exhorté les jeunes et les personnes en bonne santé à veiller sur les personnes âgées, à « se renseigner sur leurs prescriptions médicales », à les aider à se procurer les provisions nécessaires si jamais elles venaient à tomber malades à cause du coronavirus.

La responsable des CDC a indiqué qu’elle prenait elle-même de telles dispositions pour ses parents, âgés de plus de 80 ans.

À New York - un des États américains à avoir déclaré l’état d’urgence -, les autorités ont lancé la fabrication de plus de 378 000 litres de leur propre gel hydroalcoolique, conçu par des détenus et baptisé « NYS Clean ».

Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 500 personnes aux États-Unis et fait au moins 22 morts selon un décompte de l’université Johns Hopkins.