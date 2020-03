Deux morts et quatre blessés dans un accident en Outaouais

Deux personnes sont mortes dimanche dans un accident de voiture à Quyon, en Outaouais.

Selon la police, vers 19 h, une voiture se serait retrouvée dans l’autre voie sur la route 148, alors qu’elle est entrée en collision avec une autre voiture venant du sens opposé.

Le conducteur de la voiture qui a fait l’écart ainsi qu’une passagère, tous les deux dans la vingtaine, sont morts dans l’accident.

Une deuxième passagère a subi des blessures sérieuses, mais sa vie n’est pas en danger.

Dans la deuxième voiture, la conductrice et ses deux enfants ont été grièvement blessés, mais leur vie ne serait pas non plus en danger.

Les raisons de l’accident sont inconnues, mais la vitesse et les drogues ont été écartées des hypothèses.

Une enquête a été ouverte pour comprendre le fil des événements.