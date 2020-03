Et le coronavirus qui s’en mêle...

C’est un mois abominable pour les promoteurs de boxe et leurs « matchmakers ».

Camille Estephan a été obligé de modifier la carte de ses combats de cette semaine. Pour toutes sortes de raisons. Ryan Young, qui devait faire la finale contre Lexson Mathieu, s’est fracturé le nez et s’est blessé au pied. Heureusement, Estephan avait déjà offert un contrat plusieurs semaines auparavant à Robert Racs, de la Slovaquie. Un gars de 24 ans, sans doute meilleur que Young. Mais on était proche de la catastrophe, surtout que Sadriddin Akhmedov s’est blessé pendant son camp d’entraînement. Inflammation à l’épaule pour le futur champion du monde.

Et pas besoin de parler à Yvon Michel. Les boxeurs annoncés pour le 28 mars à Québec sont pris dans une porte tournante. Ils entrent et sortent aussitôt annoncés. Out Scott Alexander, out Michael Zewski, out Sébastien Bouchard. Heureusement, on trouve d’autres boxeurs de la même qualité pour les remplacer. Mais ils n’ont pas la popularité de Zewski et de Bouchard.

Mais qu’est-ce qui se passe ?

MALCHANCE... ET INTERNET

Camille Estephan parle de malchance. Il a hâte que ça lui débarque de sur les épaules. Son « matchmaker », l’excellent Stéphane Loyer, avoue ne pas trop comprendre ce qui se passe depuis quelques années.

« Je n’ai jamais eu de problème en Argentine. V’là que je me suis fait refuser des visas pour deux boxeurs avec qui j’avais négocié. Un gars des USA n’a pas pu passer aux douanes et voilà que je m’inquiète pour mon Italien qui va débarquer cette semaine. Matteo Dejana se bat dans un combat de quatre rounds. Mais il arrive d’Italie, où le coronavirus fait des ravages. On va sans doute vouloir être encore plus prudent », de raconter Loyer.

Vérification faite à la Régie des courses, des alcools et des jeux, on va s’enquérir de l’origine exacte de l’Italien et il va être examiné comme les autres boxeurs. Une saine prudence, mais pas plus.

Pour un combat de quatre rounds !

C’était sans doute moins compliqué dans le passé. Mais comme le disait un grand philosophe de Thetford Mines, il n’y avait pas de réseaux sociaux et de BoxRec. Et c’était infiniment plus facile de passer des jambons aux promoteurs. Combien est-ce qu’on en a vu de ces vieillards de 40 ans, usés et finis, venir se coucher au deuxième round dans les grandes années de la boxe locale ?

C’est plus difficile aujourd’hui avec YouTube et BoxRec.

TÉLÉPHONE DE MARC RAMSAY

Vendredi matin, coup de téléphone de Marc Ramsay. Il venait de m’écouter au 91,9, où je m’étais servi abondamment de BoxRec pour tenter d’évaluer les boxeurs du prochain mois.

« Méfie-toi de BoxRec, c’est un bon outil de travail, mais ça ne peut évaluer le potentiel d’un boxeur. Connais-tu un poids lourd du nom de Bakhodir Jalolov ? Va voir sur BoxRec. Son classement ne dit absolument rien de sa valeur et du danger qu’il représente. BoxRec n’est pas un système comme l’ATP au tennis », d’expliquer Ramsay.

Ayoye ! Bakhodir Jalolov est classé 159e au monde chez BoxRec. À peine mieux que Scott Alexander, qui devait affronter Oscar Rivas. Et très loin derrière Simon Kean, qui est 27e. Mais Marc Ramsay m’a indiqué où aller voir dans la page BoxRec de Jalolov. Genre, combats amateurs, un amoncellement de victoires, genre, médaillé d’or aux championnats du monde 2019, genre, six victoires avant la limite, pas en Ouzbékistan, son pays natal, mais au Madison Square Garden ou à Brooklyn, genre, presque aussi dangereux que le géant Arslanbek Makhmudov.

C’EST QUOI BOXREC ?

Le site BoxRec est l’outil de travail des journalistes et des passionnés de la boxe. Quelque 100 000 visiteurs chaque jour sur le site où sont listés 650 000 boxeurs du présent et du passé. Il a été fondé en 2000 par John Sheppard, un Londonien amant de la boxe. Tranquillement, il a construit un site devenu incontournable.

Chaque pays a un éditeur responsable pour tout ce qui se passe en boxe professionnelle (et maintenant amateur) sur le territoire. Au Canada, c’est Philippe St-Martin, un informaticien, qui se tape ce travail colossal. S’il y a une soirée à Edmonton, la promotrice Melanie Lubovac lui transmet les informations au fur et à mesure, et c’est la commission athlétique qui valide les résultats.

« Dès que je reçois les résultats officiels, ils sont entrés dans BoxRec à Londres. Avec les informations pertinentes. Rounds, le nombre d’étoiles et ce qui est pertinent », d’expliquer M. St-Martin.

C’est un hobby très prenant qui demande une passion dévorante pour la boxe. Mais St-Martin, qui a ses entrées partout, ne se lasse pas. Le salaire n’a rien à voir avec les heures consacrées à la validation des combats annoncés et tenus.

Et il y a les fameux classements BoxRec. Comment ça fonctionne ? Pourquoi Arslanbek Makhmudov est-il 54e, derrière Simon Kean ?

« Ça prendrait une maîtrise en mathématiques pour comprendre à fond les algorithmes dont BoxRec se sert pour ses classements. Chaque nuit, dans le milieu de la nuit, l’ordinateur et ses algorithmes calculent les nouvelles données enregistrées au cours des 24 dernières heures. Mais ça, je ne peux l’expliquer », dit-il.

Il conclut : « BoxRec est un outil important. Mais ce sont encore les bons matchmakers et les grands entraîneurs qui ont le portrait le plus complet. Prenez Marc Ramsay, il est partout. Il est informé de tout. Il suit tout. Il est curieux », ajoute-t-il.

Ou comme le dit Stéphane Loyer : « Il fait partie d’un petit groupe de quatre ou cinq entraîneurs qui sont les meilleurs au monde. »

C’est pourtant Stéphan Larouche, avec Stéphane Ouellet, qui lui a donné la piqûre. Faut dire que lui aussi est pas mal bon...