LACOURSIÈRE, Frère Réal, r.s.v.



Au C H U - C H U L, le 4 mars 2020, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédé le frère Réal Lacoursière, religieux de Saint-Vincent de Paul. Il est né le 27 août 1928 en la paroisse St-Bernard de Shawinigan. Il était le fils de feu monsieur Alfred Lacoursière et de feu madame Adiana Sanscartier.Le frère Lacoursière est entré au noviciat le 1er août 1949 et il a prononcé ses premiers vœux le 2 février 1952. Il a exercé son ministère au Juniorat Ste-Marie, aux Patros St-Charles de Trois-Rivières, de Lévis et d'Ottawa. En 1961, il fut nommé missionnaire au Brésil où il a occupé diverses fonctions apostoliques. En 1999, il était de retour auprès des handicapés du Patro Roc-Amadour. En dernier, il demeurait à la résidence Chartwell Domaine de Bordeaux à Québec. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté et les confrères du Brésil, les associés-e-s et les agrégé-e-s aux R.S.V. Il était le frère de feu Marcel (feu Gisèle Lacoursière), feu Paulin (feu Pauline Boisvert), feu Lorraine (feu Arthur Grondin), feu Gérard, feu René, Marie-Paule (feu Marcel Légaré), Jean-Guy (feu Lisette Laverdière), feu Gérard (Denise Lefèbvre), Sr. Claudette, sco, Claude (Denise Grenier), feu René (Gertrude Trudel), André (Lise Pronovost), Roger (Hélène Racine). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, ainsi que des ami-e-s des œuvres où il a travaillé. Le frère Lacoursière sera exposéle mardi 10 mars 2020 de 19h à 21 hde 9h à 10h.L'inhumation se fera u cimetière Notre-Dame-De-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Les Charités RSV (pour la maison Brésil), 275, rue Marie-De-L'incarnation,Québec, Qc, G1N 3G5, téléphone : 418 650-3441 poste 315.