Fermeture des vestiaires : la presse écrite se mobilise

Alors que plusieurs ligues sportives ont décidé d’interdire l’accès à leur vestiaire aux médias en raison du coronavirus, les multiples associations de journalistes de la presse écrite ont décidé d’émettre des réserves.

En effet, les sept présidents des associations de la presse écrite des sports majeurs en Amérique du Nord ont cosigné une lettre à l’endroit des ligues comme la Ligue nationale de hockey (LNH), du baseball majeur, de la NBA et de la NFL.

«Nous, les entités qui couvrent le sport professionnel et collégial en Amérique du Nord, sommes conscients de l’épidémie internationale du coronavirus et de l’importance de la contenir, ont d’abord écrit les associations. Nous comprenons que des précautions sont nécessaires pour la santé publique. Nous avons l’intention de travailler avec les ligues, équipes et écoles que nous couvrons pour maintenir un environnement de travail sécuritaire.»

«Nous devons également protéger nos accès aux vestiaires, que nous avons négociés sur des décennies, et aux joueurs, entraîneurs et membres du personnel pour qu'ils ne soient pas inutilement limités sur une courte ou une longue période», ont-ils poursuivi.

«Nous espérons avoir une bonne communication avec les ligues pour faire face ensemble à cette sérieuse situation», ont conclu les signataires.

Décision officielle

Lundi soir, le baseball majeur, la Major League Soccer (MLS), la NBA et la LNH ont publié une déclaration commune qui annonce la fermeture complète, mais temporaire des vestiaires aux membres des médias.

«À la suite de consultations avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique, et en raison des problèmes qui pourraient découler des contacts étroits avant et après un match, la décision a été prise de limiter jusqu’à nouvel ordre l’accès à l’ensemble des vestiaires aux joueurs et aux employés indispensables aux équipes et aux installations des équipes. L’accès des médias sera conservé, dans des endroits désignés, hors des vestiaires. Ces changements temporaires prendront effet dès les entraînements et les rencontres de demain [mardi]», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous allons continuer de surveiller la situation de très près et de prendre les mesures nécessaires au maintien d’un environnement sûr et accueillant.»

Lundi, le Canadien a choisi de tenir les journalistes à l'extérieur de son vestiaire.