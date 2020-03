Gilles Lehouillier veut connaître rapidement les coûts du tunnel

Même s’il ne s’attend pas forcément à des annonces dans le budget de mardi, le maire Lehouillier presse le gouvernement du Québec de dévoiler rapidement les coûts du tunnel Québec-Lévis.

« Pour nous, le tunnel Québec-Lévis reste la priorité numéro 1. On souhaite voir apparaître le plus rapidement possible les chiffres. On a hâte que le coût du projet soit connu », a indiqué Gilles Lehouillier, lundi soir, en marge du conseil municipal.

Selon lui, « on ne sait pas si ça va être demain [mardi], mais si on veut que les travaux débutent avant la fin du présent mandat [de la CAQ], le moment serait venu pour qu’on en sache un peu plus sur les coûts du projet [...] On espère qu’on pourra avoir certaines indications dans le cadre budgétaire ou, à tout le moins, dans les semaines qui viennent ».

Le maire de Lévis n’a pas voulu se prononcer sur un coût précis qui serait socialement acceptable pour le mégaprojet de troisième lien.

« On n’a pas de coûts acceptables, a-t-il réitéré. C’est au gouvernement de déterminer ses coûts. Nous, ce qu’on veut, c’est que le projet se réalise. »

Autre priorité

D’autre part, le maire a affirmé que le financement – par le gouvernement du Québec – de la construction du viaduc de la rue Saint-Omer demeure une priorité à ses yeux.

« On souhaiterait voir le processus s’accélérer, a mentionné Gilles Lehouillier. On est dans la phase 1 dans le prolongement de Saint-Omer à quatre voies. On est en plans et devis pour la deuxième phase. D’ici un an ou deux, on va être rendus pas loin de l’autoroute 20. »

Ce dernier a regretté le fait que Québec en soit encore au stade des études préliminaires. « Il n’y a rien de confirmé comme tel dans la programmation budgétaire. C’est ce qui nous inquiète un peu », a-t-il convenu.

Dans un autre registre, Lévis a promis qu’elle investira davantage d’argent pour renouveler plus rapidement, chaque année, sa flotte de 642 véhicules. Ceci dans le but d’éviter de dépenser trop d’argent en frais d’entretien sur de vieux engins, ont conclu l’administration municipale et le vérificateur général (VG) d’une même voix.