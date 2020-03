Le coin du pooler: l’heure des choix a sonné

Les camps d’entraînement du baseball battent leur plein. Les 30 formations fourbissent leurs armes en prévision de la saison régulière, qui s’amorcera le 26 mars.

Malgré le départ des Expos, plusieurs amateurs ont continué de faire des pools de baseball. Il faut une bonne préparation pour avoir une chance de rafler les grands honneurs et pour pouvoir taquiner ses amis à la fin de la saison régulière.

Il existe plusieurs sortes de pools au baseball en raison du grand nombre de statistiques. Dans les dernières années, on a assisté à l’arrivée de ceux qui tiennent compte des salaires. Il faut former une équipe de bonne qualité avec un plafond salarial. Pas une mince affaire !

Bien sûr, il y a des pools traditionnels où les circuits, les points produits, les victoires des lanceurs et les victoires sauvegardées sont payants.

Voici les choix du Journal de Montréal quant aux valeurs sûres, aux cartes cachées et aux choix risqués.

Valeurs sûres par position

YORDAN ALVAREZ | ASTROS DE HOUSTON

Photo d'archives, AFP

Frappeur désigné

J.T. REALMUTO | PHILLIES DE PHILADELPHIE

Photo d'archives, AFP

Receveur

FREDDIE FREEMAN | BRAVES D’ATLANTA

Photo d'archives, AFP

Premier but

JOSE ALTUVE | ASTROS DE HOUSTON

Photo d'archives, AFP

Deuxième but

NOLAN ARENADO | ROCKIES DU COLORADO

Photo d'archives, AFP

Troisième but

FRANCISCO LINDOR | INDIANS DE CLEVELAND

Photo d'archives, AFP

Arrêt-court

CHRISTIAN YELICH | BREWERS DE MILWAUKEE

Photo d'archives, AFP

Voltigeur

GERRIT COLE | YANKEES DE NEW YORK

Photo d'archives, AFP

Lanceur partant

JACOB DEGROM | METS DE NEW YORK

Photo d'archives, AFP

Lanceur partant

MAX SCHERZER | NATIONALS DE WASHINGTON

Photo d'archives, AFP

Lanceur partant

JUSTIN VERLANDER | ASTROS DE HOUSTON

Photo d'archives, AFP

Lanceur partant

JOSH HADER | BREWERS DE MILWAUKEE

Photo d'archives, AFP

Releveur

RONALD ACUNA JR. | BRAVES D’ATLANTA

Photo d'archives, AFP

Voltigeur

MIKE TROUT | ANGELS DE LOS ANGELES

Photo d'archives, AFP

Voltigeur

Analyse

Il n’y a pas beaucoup de surprises. Tous les joueurs de cette liste font partie de l’élite. À toutes les positions, plusieurs choix étaient disponibles. Il sera intéressant de voir les performances d’Arenado et de Lindor cette saison. Le nom du premier a été mêlé à plusieurs rumeurs de transactions au cours de la saison hivernale, mais il est toujours avec les Rockies. Il pourrait changer d’adresse en cours d’année. Même chose pour Lindor, qui n’a pas été en mesure de décrocher un contrat de longue durée avec les Indians. Ce dossier pourrait devenir une patate chaude en Ohio. Pour sa part, Christian Yelich, après une saison marquée par une blessure majeure, reviendra dans la plupart des statistiques offensives dans la Nationale. Même chose pour Mike Trout dans l’Américaine. Pour ce qui est de Ronald Acuna Jr., il devrait atteindre le plateau des 40-40 (circuits-buts volés) en 2020. Ce sera une autre campagne solide pour le Vénézuélien. Au monticule, les quatre partants sont les favoris au trophée Cy-Young dans leur ligue respective. Avec une meilleure saison des Mets, DeGrom pourrait remporter un troisième titre de suite avec plus de victoires. Dans l’Américaine, Cole et Verlander pourraient avoir de la compagnie au sommet.

5 cartes cachées

KIRBY YATES

Malgré ses 41 victoires sauvegardées, il est peu connu des amateurs. Si les Padres connaissent une meilleure saison, ses statistiques seront encore meilleures.

Photo d'archives, AFP

HUNTER RENFROE

Le voltigeur ajoutera de la puissance au rôle offensif de sa nouvelle équipe. Bien entouré, il pourrait connaître la meilleure saison de sa carrière.

Photo d'archives, AFP

CHRISTIAN PACHE

S’il parvient à s’imposer comme partant au champ extérieur, il pourrait faire montre de son énorme potentiel. Il a tous les outils pour réussir.

KYLE TUCKER

Il était le meilleur espoir des Astros dans les mineures l’an dernier. Cependant, avec ses performances, il devra tasser un vétéran pour avoir du temps de jeu respectable.

TRAVIS SHAW

Après une campagne misérable à Milwaukee, le joueur d’avant-champ pourrait rebondir à Toronto avec une jeune équipe.

Photo d'archives, AFP

5 choix risqués

CHRIS SALE

Il a connu une campagne 2019 marquée par les blessures et les mauvaises performances. Pourra-t-il rebondir en 2020 ? C’est ce que son équipe souhaite pour demeurer dans la course aux séries, mais rien n’est moins sûr.

Photo d'archives, AFP

STEPHEN STRASBURG

Un choix qui peut paraître surprenant. Avant la saison dernière, le lanceur n’avait pas franchi le cap des 30 départs depuis 2014. Il n’est pas à l’abri d’une autre blessure au bras s’il est mal utilisé par son entraîneur.

GIANCARLO STANTON

Il n’a joué que 18 matchs en 2019. Stanton n’a pas encore amorcé la saison régulière qu’il est déjà ennuyé par les blessures.

JOEY VOTTO

Ses statistiques sont en déclin depuis deux saisons. Le Canadien de 36 ans n’est que l’ombre du joueur qu’il a déjà été.

Photo d'archives, AFP

MIGUEL CABRERA

Après avoir été une référence pendant plusieurs saisons, il n’a pas frappé pour une moyenne de ,300 depuis 2016. Il s’est remis en forme durant la saison morte en perdant plusieurs livres. Toutefois, ses réflexes ne sont plus les mêmes.