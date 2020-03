Le groupe Canac s’associe à Raphaël Lessard

Les couleurs de l’entreprise Canac seront clairement visibles sur le bolide de Raphaël Lessard dès la quatrième course de la saison, qui aura lieu le 20 mars à Homestead, en Floride.

Le groupe québécois, spécialisé dans la distribution et la vente de produits de construction et de quincaillerie, annoncera aujourd’hui qu’il a signé une entente de partenariat avec le jeune pilote québécois, qui dispute en 2020 sa première saison à temps plein dans la série des camionnettes Gander Outdoors, troisième division majeure du NASCAR.

Les termes financiers de l’entente n’ont pas été dévoilés, mais, selon plusieurs sources, il s’agit d’un appui majeur qui assurera au Beauceron de 18 ans cette assurance de boucler la saison au sein de la prestigieuse écurie de Kyle Busch Motorsports.

De père en fils

« Je suis un amateur de course automobile comme l’a été mon père », a indiqué le président de Canac, Jean Laberge, qui se déplacera à Homestead pour assister au début de cette nouvelle association. « Raphaël est un pilote exceptionnel et nous souhaitons contribuer à sa progression vers les plus hauts sommets du NASCAR. »

Canac, une entreprise familiale qui existe depuis 145 ans, compte une trentaine de succursales au Québec.

À Atlanta

D’autres accords, très probables cette fois avec des fournisseurs de Canac, pourraient aussi permettre au jeune Lessard de bénéficier d’appuis financiers supplémentaires au cours des prochains mois.

Entre-temps, Lessard en sera, le 14 mars prochain, à son huitième départ dans la série des camionnettes NASCAR à l’occasion de la troisième étape de la saison, qui sera disputée à Atlanta. Il occupe actuellement le 18e rang du classement cumulatif avec une récolte de 39 points.