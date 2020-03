Le projet de retour du baseball à Montréal jugé «controversé»

Le retour du baseball majeur à Montréal a soudainement un peu de plomb dans l'aile.

Pour trancher sur la question de la construction d'un nouveau stade de baseball dans le bassin Peel, la Ville de Montréal devra procéder à une deuxième consultation.

C'est la conclusion du rapport sur l’avenir du secteur Bridge-Bonaventure publié lundi par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

L'OCPM juge disposer d'informations fragmentaires pour pouvoir prendre une décision à l'heure actuelle et qualifie de «controversé» le projet de stade de baseball de Stephen Bronfman. Par ailleurs, 51,2% des répondants du questionnaire en ligne de la consultation publique se sont positionnés contre le projet. On a affaire ici à un échantillon de plus de 1000 répondants.

L'expert baseball de TVA Sports Rodger Brulotte estime que le processus suit simplement son cours et qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer.

«C'est normal, a-t-il indiqué à l'émission Les Partants, lundi. Habituellement, quand on veut arriver avec quelque chose de massif tel qu’un casino ou un stade, les gens sont contre le projet. Je pense qu’il n’y a rien d’inquiétant.»

«Ça fait partie des négociations pour construire un stade», a-t-il résumé.