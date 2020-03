Le Versant Avila, un centre de glisse avec cabane à sucre

À ma connaissance, le Versant Avila du Sommet Saint-Sauveur est le seul endroit où on peut dévaler les pentes en skis, en planche à neige ou en tube tout en faisant une halte gourmande à la cabane à sucre. C’est plutôt inusité.

Acheté par Mont-Saint-Sauveur-International (MSSI) en 1989, le centre de ski Mont Avila, devenu le Versant Avila demeure encore à découvrir pour beaucoup de skieurs et de planchistes. Nombreux sont ceux ne sachant pas non plus qu’il y a une cabane à sucre au pied de la montagne.

Photo courtoisie, Les Sommets

Concernant les glissoires sur tube, c’est plus évident, car on les aperçoit bien de l’autoroute des Laurentides.

Ski et planche

Le Versant Avila est doté de 13 pistes pour le ski et la planche à neige. On retrouve une zone d’apprentissage avec une pente-école ainsi que le Snoprk, un ensemble de trois parcs à neige avec modules et sauts pour les passionnés de style libre.

Même si le dénivelé est plutôt modeste (213 mètres), la fameuse piste familiale Jack Rabbit passant près des glissoires s’étire sur un kilomètre. C’est d’ailleurs la plus longue du versant.

Glissoires sur tubes

Ce qu’on ne réalise pas tout à fait depuis l’autoroute, c’est l’ampleur du réseau pour la glissade, soit 19 couloirs pour les chambres à air et deux pour le rafting sur neige. En tube géant, prenant jusqu’à huit personnes, on se grise de vitesse.

L’Érablière

Photo courtoisie, Les Sommets

Nommée l’Érablière, la cabane à sucre se fait chaleureuse avec sa construction en bois rehaussée de poutres ancestrales et agrémentée d’un foyer de pierre. Soupe aux pois, oreilles de crisse, on y sert le menu traditionnel.

Sur demande, on y sert aussi des saucisses ou du jambon végé, avec de la galette de sarrasin pour dessert. Il y en a pour tout le monde.

En bref

Forfait cabane à sucre du samedi soir, incluant l’accès à 7 glissoires sur tube :