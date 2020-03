Les Mondiaux de patinage artistique en péril?

La ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, pourrait demander l’annulation des Championnats du monde de patinage artistique prévus la semaine prochaine en raison de l’épidémie de coronavirus, expliquant que le gouvernement était en train d’évaluer la situation.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au cours de laquelle elle annonçait l’ouverture des cliniques désignées pour le COVID-19, la ministre a fait le point sur les Mondiaux, qui doivent se dérouler du 16 au 22 mars au Centre Bell, mais aussi sur toutes les prochaines compétitions d’envergure organisée au Québec.

«On prend ça très au sérieux, a-t-elle commencé par dire. On en est à la phase d’évaluation accélérée pour tous les événements qui vont se tenir dans les prochains mois. [...] Il y a différentes avenues, dépendamment d’où viennent les gens et de la façon dont sont organisés ces événements.»

La ministre McCann est toutefois bien au fait de l’urgence de la situation dans le cas des Mondiaux, étant donné que l’événement doit se mettre en branle dans quelques jours.

«C’est important de nous positionner. C’est une décision au niveau du gouvernement, de la sécurité civile et de la sécurité publique. On doit faire une analyse cas par cas des événements, mais on est très conscient qu’on doit prendre une décision rapidement pour [les Championnats du monde de patinage artistique]», a-t-elle expliqué.

Le sport touché

L’Amérique du Nord est malgré tout moins touchée en termes de cas confirmés de la maladie que l’Europe et l’Asie. Ainsi, la Ligue nationale de hockey (LNH), le baseball majeur, la NBA et la Major League Soccer (MLS) n’ont pris aucune mesure draconienne.

Dans la LNH, le commissaire Gary Bettman avait expliqué mercredi qu’il «surveille la situation de près» et que la ligue étudiait «toutes les possibilités». Il avait également indiqué que des canaux de communication étaient maintenus avec les autorités et avec les autres circuits majeurs nord-américains.

Quelques équipes, dont le Canadien de Montréal, ont fermé leurs vestiaires aux journalistes.

La NBA, le baseball majeur et la MLS ont pour leur part indiqué qu’ils prenaient la situation au sérieux et qu’ils mettraient en place des mesures préventives si nécessaire. La NBA envisage entre autres des matchs à huis clos.

Dans le monde

Évidemment, l’Europe est durement touchée par l’épidémie. Au Stade de Mestalla, mardi à Valence, l’équipe locale doit affronter l’Atalanta Bergame à huis clos dans un duel de huitième de finale de la Ligue des champions. Toujours en Italie, les stations de ski ont toutes été fermées. Le Comité olympique italien a d’ailleurs réclamé la suspension de toutes les activités sportives jusqu’au 3 avril, selon l’Agence France-Presse.

À Paris, un autre match des huitièmes de finale de la Ligue des champions - entre le Paris St-Germain et Dortmund au Parc des Princes - sera également disputé sans spectateur, mercredi. À quelques pas de là, la rencontre de rugby du Tournoi de six nations entre la France et l’Irlande subira le même sort, samedi au Stade de France.

La cérémonie d’allumage de la flamme olympique en vue des Jeux olympiques de Tokyo prévue jeudi à Athènes sera également fermée au public. Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn sera présenté à huis clos, le 22 mars.

Plus près de chez nous, le tournoi de tennis d’Indian Wells (ATP et WTA) a été annulé, tandis que celui de Miami reste au calendrier pour l’instant.