Prise avec plusieurs milliers de dollars de dommages à sa voiture

Après qu’un déneigeur eut, fort probablement, détruit sa voiture, une jeune étudiante montréalaise n'arrive pas à obtenir une réponse toute simple de la part de la Ville de Montréal: qui est responsable? Depuis un mois, elle multiplie les démarches, sans succès.

Le 14 février, Audrey-Ann revient chez elle après un quart de travail de nuit. Mais, à son arrivée, elle a tout un choc. Sa voiture, stationnée dans la rue, est sévèrement endommagée. Le pare-chocs arrière est arraché, les deux portes du côté passager sont fissurées et un des rétroviseurs est complètement détruit. «Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai paniqué», explique l’étudiante qui préfère taire son nom de famille pour ne pas nuire à ses chances d’obtenir une réclamation.

Audrey-Ann n’est sûrement pas la seule dans cette situation, considérant que le nombre d’accidents impliquant un véhicule de déneigement est en constante hausse depuis cinq ans, selon la Société de l’assurance automobile du Québec. Dans son cas, le jeu de ping-pong entre la Ville et l’entrepreneur qui se déroule en ce moment est particulièrement long et pénible.

L’histoire n’est pourtant pas si compliquée. Un déneigeur à bord d’une chenillette pour dégager les trottoirs serait entré en collision avec sa voiture, avance-t-elle. Son voisin a laissé une note sur son pare-brise indiquant qu’il avait vu l'impact et que le déneigeur «était trop pressé pour débarquer de son bolide». Sauf qu’Audrey-Ann se retrouve aujourd’hui dans un labyrinthe administratif pour obtenir réparation.

Dédale bureaucratique

Le jour de l’accident, Audrey-Ann a aussitôt contacté ses assurances et la Ville de Montréal. Un dédale de bureaucratie municipale l’attendait cependant au détour.

Après l'envoi d’un document de réclamation et des photos, cinq appels à la Ville, trois à ses assurances et un à l’entrepreneur qui s’occupe du déneigement dans son secteur, la question est toujours sans réponse: qui est responsable de l’accident? Qui assumera la responsabilité de la destruction de la voiture d’Audrey-Ann?

À ce jour, ni la Ville ni l’entrepreneur ne prennent le blâme. «Ça demande du temps et de la ténacité, ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout les travailleurs. Ne pas avoir de nouvelles devient frustrant à la longue, car on se sent délaissé», regrette-t-elle.

Résultat? L’étudiante craint qu’elle doive assumer elle-même les coûts de réparation de son véhicule ou que sa prime d’assurance augmente de façon substantielle si personne ne se déclare coupable.

Du côté de la Ville de Montréal: rien à faire. Il faut suivre les démarches, m’a-t-on répondu.

Un mois plus tard, la Ville et l’entrepreneur continuent de se renvoyer la balle. Impossible de savoir qui était là au moment de l’accident. En attendant, la voiture de l'étudiante est dans un bien mauvais état et elle a perdu toute sa valeur de revente.

NOMBRE D’ACCIDENTS IMPLIQUANT UN VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT*

Hiver 2016/2017 670

Hiver 2017/2018 749

Hiver 2018/2019 885

*Ces chiffres regroupent les accidents ayant causé des dommages matériels, corporels et mortels (en moyenne 3 décès par an depuis 2016).

Source: SAAQ

Les chenillettes sont des machines qui peuvent être très dangereuses à opérer. Moi-même, j’ai conduit l’un de ces engins pendant 32 heures en deux jours dans le cadre d’une enquête sur l’industrie du déneigement. Ma collègue Daphnée Hacker et moi avions constaté, l’an dernier, que le manque de formation et d’encadrement ainsi que les objectifs irréalistes de déneigement poussent souvent les déneigeurs à être des dangers publics. Nous avons d'ailleurs fait les mêmes constats cette année, alors que nous avons fait un suivi de notre enquête qui a été publiée la semaine dernière dans le Journal.

