Suzie Villeneuve livre un témoignage touchant à la suite de son arrivée à «La Voix»

Suzie Villeneuve a causé toute une surprise en passant les auditions à l’aveugle de la plus récente édition de La Voix. Après une longue absence de la scène, la chanteuse fera partie de l'aventure, au sein de l'équipe de Garou.

Évidemment, Suzie Villeneuve a reçu bon nombre de messages à la suite de son audition, où elle a interprété I Surrender de Céline Dion. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la chanteuse explique être toujours en train de lire les nombreux commentaires qu'elle a reçus, et que, justement, elle a vécu une expérience toute particulière à la lecture de ceux-ci.

Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de performance, Garou a utilisé le terme «réconciliation», et ce mot a trouvé écho chez Suzie.

«C'est sûr que d'avoir dit oui à La Voix, c'est une belle réconciliation avec la musique, avec la scène, avec le domaine artistique, avec tout ce que cet univers musical, cette carrière musicale, inclut. Mais j'étais loin de me douter que dans le mot réconciliation, il y a plusieurs volets», a-t-elle expliqué d'entrée de jeu.

À ses yeux, les nombreux messages de gens qui lui ont dit qu'ils ne l'avaient pas oubliée et qu'ils étaient heureux de la revoir lui ont fait prendre conscience que le jugement qu'elle portait sur elle-même était «d'une lourdeur incroyable». Les commentaires reçus lui ont donc ouvert les yeux et permis de réaliser qu'elle «avait été «fort sur le jugement», et c'est donc pourquoi elle trouvait important de remercier les Québécois pour tout leur amour.

«Réconciliation. Ce mot que @garouofficial a prononcé lors de mon audition à l’aveugle en regard de ma présence sur scène prend encore plus de sens pour moi en ce début d’expérience à La Voix. En lisant tous vos messages et en recevant toute cette vague d’amour de votre part, j’ai réalisé à quel point le jugement envers moi-même avait occupé un grand espace dans ma carrière en m’empêchant de réaliser certains projets me tenant à cœur, tel que celui de chanter librement. La lecture de vos messages est une magnifique opportunité de réconciliation avec tout ce jugement que j'ai bien pu avoir au fil des ans, et qui n’est plus présent aujourd'hui. Une magnifique opportunité de connecter avec douceur, légèreté et joie à la musique et avec vous cher public. Je tiens donc à vous remercier tous pour vos encouragements et vos témoignages, ils me font chaud au coeur! Un Grand Merci et à très bientôt! Suzie xx», a écrit la chanteuse de 36 ans sous la vidéo.