Trump vs Biden: une campagne «démente»?

On a déjà répété bien souvent que peu importe le vainqueur, les Américains éliront en novembre 2020 le plus vieux président de leur histoire.

Depuis le début de la course à l’investiture démocrate, on soulève régulièrement la question de l’âge. Jusqu’à la semaine dernière, nous avions trois finalistes âgés de 77 ans ou plus. Si on craint parfois de verser dans l’âgisme, une réflexion sur les problèmes associés au vieillissement me semble malgré tout bien légitime. J’ai d’ailleurs abordé cette question dans un autre billet il y a quelques mois.

J’y reviens aujourd’hui parce que les attaques contre Joe Biden (que rien ne semble vouloir freiner désormais) et Donald Trump pleuvent déjà et que chaque camp s’en prend sans aucune retenue à la santé mentale de l’adversaire. Nous savons tous et toutes et que la politique est un sport violent où tous les coups sont permis, mais ici on se permet des attaques particulièrement vicieuses sans être en mesure d’appuyer ses prétentions.

Un exemple de «blague» ou de commentaire déplacé? Sur le site POLITICO, John F. Harris écrit qu’une de ses connaissances résume ainsi la campagne 2020: «The nice old guy with Alzheimer’s against the mean old man with dementia.» Essentiellement: le bon vieux monsieur souffrant d’Alzheimer qui affronte le méchant vieux dément...

La déclaration est dure et cruelle, mais les chiffres sur les possibilités de développer des troubles cognitifs en vieillissant ne mentent pas. Entre 20 et 25% des gens de 65 ans et plus commencent à souffrir de troubles cognitifs et 10% d’entre eux sont touchés par la démence. Vous devinez déjà que ces statistiques ne s’améliorent pas en vieillissant. Bien sûr, tous et toutes ne sont pas touchés, mais le risque est là.

Plus inquiétant peut-être que le fait que Trump ou Biden soient touchés ou non par une diminution de leurs facultés cognitives, on dénote l’absence de recours pour les médias et les électeurs. Va-t-on introduire une forme de discrimination en obligeant tous les politiciens ou les responsables gouvernementaux à publier leur bilan de santé pour que tout le monde y ait accès? Washington se viderait! Les meneurs républicains et démocrates sont aussi âgés que les candidats à la présidentielle et six des neuf juges de la Cour suprême ont plus de 65 ans.

Pour l’instant, les électeurs doivent s’en remettre à de très brèves déclarations des médecins personnels des septuagénaires. Selon ces déclarations, Donald Trump et Joe Biden jouissent d’un état de santé qui leur permet d’assumer les lourdes tâches de la présidence. Je rappelle qu’à la fin de son second mandat, Trump aurait 78 ans et Biden 82 ans. Quand on se souvient des problèmes de santé de Ronald Reagan pendant son second mandat, comment ne pas s’inquiéter?

En attendant l'élaboration d'éventuelles règles mieux définies, les éléments les plus vicieux de chaque équipe s’en donnent à cœur joie. On relève tous les bégaiements ou toutes les interruptions du candidat démocrate, tout comme on souligne les oublis ou la confusion du président républicain. Les exemples foisonnent! Parfois, ces récupérations font sourire quand ce n’est pas trop méchant, mais dans l’ensemble, on assiste à rien de bien rassurant pour l’électeur.

Comme si le doute existant ne suffisait pas, certains experts peu soucieux du respect des règles éthiques se permettent des avis à distance. Les deux hommes n’ont jamais été reconnus comme étant de grands orateurs. Biden se met le pied dans la bouche depuis le début de sa carrière et Donald Trump n’est pas plus grossier ou menteur qu’il ne l’était avant d’entrer à la Maison-Blanche.

Les deux hommes ont vieilli, c’est indéniable. Sont-ils pour autant incapables de gérer la présidence et la pression qui l’accompagne? Ni vous ni moi ne sommes en mesure de l’affirmer et les électeurs américains doivent faire confiance à l’entourage des deux hommes. Je considère qu’on leur en demande beaucoup. Pas vous?