Un individu accusé d'avoir agressé et séquestré une femme à Saguenay

SAGUENAY | O'neil Junior Aspirot, un homme de 36 ans possédant une longue feuille de route criminelle, s'est retrouvé une fois de plus devant la justice, lundi.

L'individu a été arrêté samedi dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay. Il aurait séquestré, menacé, violenté et agressé sexuellement une femme de son entourage, lui causant d'importantes blessures.

Huit chefs d'accusation ont été déposés, lundi, contre O'neil Junior Aspirot, incluant pour voies de fait, menaces, séquestration, agression sexuelle et harcèlement criminel.

«Différents chefs de violence [...] ont été portés sur une certaine période, mais principalement pour un événement d'en fin de semaine», a indiqué son avocat, Me Julien Boulianne.

Lors de sa comparution, l'individu, qui possède des antécédents notamment en matière de violence, a exprimé des regrets dans le box des accusés. Il a déclaré vouloir plaider coupable sur-le-champ.

«Le client a manifesté fermement son intention de plaider coupable le plus rapidement possible. Il l'a déjà affirmé devant le tribunal. Par contre, il y a une procédure à suivre. La victime doit être rencontrée, doit être avisée, [il faut] savoir si elle veut être présente ou non. Mais si c'est possible, il se peut que vendredi, cette semaine, on règle l'ensemble des dossiers», a expliqué M. Boulianne.

L'enquête policière n'est cependant pas terminée. La Couronne, représentée par Me Jean-Sébastien Lebel, a indiqué que d'autres accusations pourraient s'ajouter d'ici vendredi.

O'neil Junior Aspirot demeurera incarcéré jusqu'à sa prochaine comparution, vendredi.

L'accusé aurait d'ailleurs déjà été reconnu, dans le passé, comme ayant des relations avec des gangs de rue de la région de Québec.