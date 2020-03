Un premier trio des plus intrigants chez le CH

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a choisi de brasser ses cartes lors de l’entraînement de l’équipe, lundi matin, au Centre Bell.

Le pilote ne s’est pas gêné pour y aller d’une petite fantaisie dans la composition de sa première unité.

Ainsi, Charles Hudon, Max Domi et Brendan Gallagher portaient tous un chandail blanc en matinée, ce qui laisse présager une toute nouvelle combinaison en vue du match de mardi contre les Predators de Nashville.

Artturi Lehkonen, Nick Suzuki et Jordan Weal formaient un autre trio, tandis que Paul Byron, Phillip Danault et Joel Armia patinaient ensemble. Lukas Vejdemo, Jake Evans et Dale Weise constituaient la quatrième unité.

Par ailleurs, Jonathan Drouin a participé à la séance et a effectué des coups de patin au sein de la ligne de Danault.

Le Canadien occupe le 12e rang de l’Association de l’Est et se trouve à huit points d’une place en séries.