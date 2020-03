BÉLANGER, Fr. Ovila, o.p.



Le 5 mars 2020, le Fr. Ovila Bélanger, dominicain, est décédé à l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il était âgé de 89 ans. Né à St-Alexandre-de-Kamouraska le 8 juillet 1930, il était le fils de Pierre Bélanger et de Yvonne Lavoie. Outre les membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sept frères et sœurs, Georgette, épouse de feu Roland Lavoie, Réal, époux de feu Gilberte Dionne, Normand, époux d'Agathe Ouellet, Gérard, époux de Denise Landry, Clothilde, épouse de Gilles Ouellet, Sarto, époux de Rita Chenard, et Monique, épouse de Marc Richard. Il laisse également dans le deuil deux belles-sœurs, Monique Gagnon, épouse de feu Marcel, et Lauretta Landry, épouse de feu Vincent. Il était également le frère de feu Dominique, époux de feu Lawrence Vaillancourt, et de feu Madeleine, épouse de feu Antonio Lavoie. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. Il fit profession dans l'Ordre des frères Prêcheurs le 4 août 1953. Le 11 avril 1958, il fut ordonné prêtre par Mgr Joseph Lemieux, dominicain. Ayant complété ses études, le 2 janvier 1960, il est assigné à la nouvelle fondation dominicaine au Rwanda-Burundi, il y restera jusqu'au 6 septembre 1974. Il y fera un deuxième séjour de 1978 à 1980. Revenu au Canada pour être le socius du Provincial, il occupera cette responsabilité jusqu'au mois de juin 1984. En mars 1976, il est élu prieur du Couvent Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, et le 12 décembre 1987, il assumera le même service auprès de la Communauté de la Reine-du-Rosaire-de-Fatima à Montréal. Il assumera la charge curiale de plusieurs paroisses à Montréal, à Trois-Rivières et à Sudbury. De 2011 à 2013, il sera aumônier des Moniales dominicaines. Pour finalement se retirer au Séminaire de Saint-Hyacinthe en novembre 2015 où il est décédé le 5 mars 2020. Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe pour la qualité des soins qui lui furent prodigués depuis 2015. Sa dépouille sera exposée au Séminaire de Saint-Hyacinthe, 650 Girouard Est, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 2Y2, à compter de 16 heures, mardi le 10 mars.Les funérailles seront suivies de l'inhumation au cimetière de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. La conduite des funérailles a été confiée à la