À propos du désagrément de se faire tutoyer

J’ai 65 ans, donc pas particulièrement âgé, mais j’ai longtemps détesté me faire tutoyer par les plus jeunes. Heureusement que mes enfants m’ont fait comprendre l’importance de m’y faire pour enfin connecter avec mes petits-enfants qui ne savent même pas l’existence du vous. Je sais que plusieurs de vos lecteurs et lectrices sont incapables de s’y faire et je trouve ça triste pour eux. Car se priver d’entrer en contact avec les générations montantes qui formeront le pays de demain, c’est se priver de comprendre les transformations qui se produisent dans la société, et c’est ultimement se mettre à l’écart. Je tenais, à la suite des commentaires lus dans votre Courrier et écrits par tous les détracteurs du tutoiement, à montrer que lorsqu’un aîné accepte d’évoluer, il en tire profit.

Un aîné au cœur jeune

Il est certain que des habitudes ancrées dès l’enfance, dont celle de vouvoyer les aînés, sont difficiles à déloger. Mais il est certain que de s’ouvrir à comprendre, et à accepter la différence, rend la vie plus simple et permet de tisser des liens parfois étonnants. Quand on sait que le dictionnaire Larousse accepte des mots autrefois bannis et quand on pense que même l’Académie française accepte d’assouplir certaines règles de grammaire, ça incite à l’effort personnel.