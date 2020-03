Butler veut imiter son ami Germain

L’automne dernier, Mathieu Germain a subi une défaite surprise au Casino de Montréal. Il n’a pas tardé à revenir sur le ring pour effacer cette tache à son dossier avec une victoire. Steven Butler a décidé d’utiliser la même approche que son ami après sa défaite contre Ryota Murata et il espère qu’il obtiendra un résultat similaire.

Butler affrontera le Mexicain Marcos Reyes jeudi soir au Casino de Montréal. Il s’agira de son premier combat depuis son échec en combat de Championnat du monde subi en décembre dernier.

C’est seulement trois mois entre les deux chocs. C’est peu de temps pour un boxeur après une défaite par knock-out.

« La décision de revenir sur le ring aussi rapidement s’est prise de façon naturelle, a souligné Steven Butler lors de son entraînement public. Comme boxeur, je suis un guerrier et je suis toujours animé par la soif de vaincre.

« Cette défaite-là [contre Murata] est un rêve qui m’a glissé entre les mains. Ça va être douloureux pour le restant de ma carrière et peut-être de ma vie. Comme Mathieu [Germain], j’ai bon espoir que ma décision va me permettre de revenir sur le sentier de la victoire. »

Une mâchoire de plastique

Reyes est le bon défi au bon moment pour « Bang Bang ». Le Mexicain avait prouvé qu’il était en mesure d’encaisser les coups de puissance de David Lemieux pendant 10 rounds dans un combat présenté en 2017.

Cependant, Reyes a perdu de son lustre en 2019 alors qu’il a subi trois défaites consécutives, dont une par knock-out.

« Ce n’est pas un combat gagné d’avance. Si je veux retourner dans l’élite, c’est le type d’adversaire que je dois battre », a ajouté Butler.

Il a discuté brièvement avec Lemieux de son combat contre Reyes.

« Il m’a dit qu’il a une mâchoire de plastique. Il m’a aussi dit qu’il peut prendre des coups, et de faire attention pour ne pas me brûler. Reyes est un boxeur résistant. Il faudra que je sois intelligent dans le ring. Je ne veux pas me comparer à David. »

Ce sera aussi son premier combat sous la direction de Mike Moffa avec qui il a travaillé sur ses lacunes défensives au gymnase au cours des dernières semaines.

« Reyes est un boxeur hypocrite. Il prend des coups et il lance les siens sans regarder. Je devrai être alerte. On a préparé un bon plan de match.

« Je sais déjà ce que Mike va me dire : “Hey ti-gars, je ne veux pas qu’il te touche. Je veux qu’on paraisse bien”. »

C’est aussi l’objectif de son poulain qui souhaite réussir son retour avec un point d’exclamation.

► Le combat entre Hubert Poulin et l’Italien Matteo Deiana a été annulé mardi en début de soirée. Deiana n’a pas été en mesure de prendre l’avion en raison de la cohue qui règne dans son pays.