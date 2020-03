Cayman Cookout: l’événement culinaire incontournable des Îles Caïmans

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut côtoyer les chefs et les sommeliers les plus talentueux et en vue de la planète en sandales et en shorts sur une plage des Caraïbes. Andrew Zimmern, Emeril Lagasse, Daniel Boulud et Normand Laprise, pour ne nommer que ceux-ci, échangeaient avec les influenceurs et foodie de partout à travers le monde dans cette 12e édition du Cayman Cookout, un festival culinaire co-présenté par le Ritz Carlton Grand Cayman.

• À lire aussi: 5 hôtels qui vous donneront envie de vous envoler pour les îles Caïmans

• À lire aussi: 4 restaurants hors des sentiers battus à découvrir aux îles Caïmans

Dans le cadre de ce festival, on pouvait voir entre autre, l’arrivée rocambolesque du chef José Andrés, reconnu pour ses entrées spectaculaires! Alors que le thème de «Mad Max» survolait dans la foule sur la plage, le célèbre chef semblait approcher sur un «VTT Raptor» le long de la plage, accompagnés de personnages habillés dans le style du film.

Autre fait marquant de l’événement: le souper Moët et Chandon, un des partenaire du Cookout. Une ambiance glam et romantique planait cette soirée-là alors que plusieurs plats au goût délicat défilaient devant nos yeux, avant d’être savourés avec les meilleures bouteilles de Moët de la dernière décennie.

Le chef Andrew Zimmern animait un pique-nique d’après-midi nommé The Great Lawn au Ritz-Carlton. Sous plusieurs chapiteaux, on pouvait déguster un ensemble de produits locaux des îles ainsi que plusieurs spécialités de chaque restaurants des chefs présents à l’évènement. Avez-vous déjà goûté à de l’iguane? Sinon, c’était le moment!

Une sortie à Stingray City, la «ville des raies» était organisée dans le cadre des activités. Bien que celle-ci n’ait eu lieu à cause de la météo, nous nous sommes tout de même rendu en catamaran au Bash Beach organisé près de la plage du Rum Point tandis que certains sont restés sur la Seven Mile Beach pour assister à Un Lunch Québécois avec le chef Normand Laprise et les vins Cape Landing.

Pour clôturer cette 12e édition, une compétition culinaire était organisée parmis 6 chefs amateurs lors de la Bon Vivant Chef Competition Brunch. Ceux-ci devaient concocter 21 plats! Un petit moment de suspense auquel nous avons assisté en dégustant un succulent brunch!

Gala était organisée au restaurant Blue de l’hôtel afin de couronner l’ensemble des plus belles découvertes culinaires et ceux qui se sont surpassés. Tourisme Îles Cayman vise chaque année à faire rayonner le travail de ses artisans locaux et des saveurs d’ailleurs, le pari est réussi!