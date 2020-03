Coronavirus: Les Cowboys fringants reportent leur tournée en Europe

C’est au tour des Cowboys fringants de subir les inconvénients du coronavirus. Le groupe québécois doit remettre à l’automne une tournée européenne qui devait prendre son envol la semaine prochaine.

• À lire aussi: Coronavirus: plus de 110 000 personnes contaminées dans le monde

Six des huit concerts qui devaient être donnés entre le 19 et le 27 mars, à Nantes, Paris, Bruxelles, Amnéville, Genève et Lyon ont été reportés à octobre et novembre. Deux dates, à Clermont et Dijon, sont tout simplement annulées.

La décision a été prise à la suite de l’arrêté ministériel du 10 mars du gouvernement français. Celui-ci prolonge l’interdiction des concerts dans les salles de plus de 1000 personnes, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.