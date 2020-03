Coronavirus: Le Syndicat des agents des douanes et de l’immigration réclame un soutien supplémentaire

Le Syndicat des agents des douanes et de l’immigration (SDI) s’inquiète du manque de personnel de Santé Canada dans les aéroports du Canada et réclame des mesures supplémentaires pour freiner la propagation du coronavirus.

Il estime que ce ministère qui soutient l’Agence de la santé publique du Canada doit encadrer les équipes sur le terrain pour qu’elles puissent collaborer de façon plus optimale.

«On trouve que Santé Canada devrait avoir beaucoup plus de personnel sur le terrain avec nos agents», a affirmé le président du SDI, Jean-Pierre Fortin à QUB radio mardi matin.

En entretien avec Jonathan Trudeau, M. Fortin a contredit l’Agence de la santé publique du Canada qui dit mettre en place un maximum de mesures afin de minimiser la crise. «Surtout pas sur le terrain, comme tel», a lancé le président du SDI.

Un contrôle simple

Les passagers qui entrent au Canada demeurent pour l’instant peu interrogés sur leur état de santé ou les régions qu’ils ont visitées avant d’arriver au pays. «Il y a une ou deux questions qui ont été rajoutées au questionnaire aux bornes électroniques, mais c’est à peu près tout», a fait savoir Jean-Pierre Fortin.

Selon lui, les «deux ou trois personnes» ajoutées par Santé Canada dans les trois plus importants aéroports du pays ne sont pas suffisantes compte tenu du nombre de voyageurs qui transigent dans ces lieux.

«On trouve qu’avec ce qui se passe en Italie ou un peu partout, la pression s’en vient de plus en plus forte et on trouve qu’on n’augmente pas le tempo chez nous», s’est-il inquiété.

Des employés craintifs

Les agents des services frontaliers sont, pour leur part, de plus en plus anxieux quant à leur propre santé. «On questionne beaucoup plus, c’est-à-dire que les agents cherchent à se renseigner», a indiqué le président du SDI.

Il a réitéré en ce sens un besoin plus grand d’encadrement sur le terrain, afin de soutenir les voyageurs, mais aussi tous les types d’employés travaillant dans les aéroports.