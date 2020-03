Coronavirus: les étudiants américains priés de suivre leurs cours en ligne

Face au coronavirus, de nombreuses universités américaines généralisent les cours en ligne: les prestigieux établissements de Harvard, Princeton, Columbia, Berkeley, qui comptent des dizaines de milliers d’étudiants, ont annoncé la suspension totale ou partielle de leurs cours physiques pour passer à l’enseignement virtuel.

• À lire aussi: Trump veut soutenir l’économie et sauver sa campagne

• À lire aussi: Les États-Unis exhortent les personnes âgées à faire des stocks

Contrairement à certains pays comme l’Italie ou le Japon, aucune fermeture générale des établissements n’a été prononcée, et ces universités, souvent privées, prennent chacune leur décision.

Alors que les vacances universitaires de printemps débutent en fin de semaine, l’université de Harvard a annoncé mardi qu’après une phase de «transition», elle basculerait complètement sur l’enseignement en ligne à partir du jour de rentrée prévu, le 23 mars.

La célébrissime université de Boston a demandé à ses étudiants — 36 000 au total — de «ne pas revenir après les vacances de printemps» et de continuer à étudier à distance «jusqu’à nouvel ordre».

«Le but de ces changements est de minimiser le besoin de se rassembler en grands groupes», a indiqué le président de l’université, Lawrence Bacow, dans un message publié sur son site.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), à Boston également, Columbia, Princeton, Yale sur la côte est, ou à l’autre bout du pays, l’université de Californie à Berkeley ou Stanford, au total une quarantaine d’universités ont déjà annoncé qu'elles passaient totalement ou en partie aux cours virtuels, ou qu'elles se préparaient à le faire, selon l’American Council on Education, qui regroupe plus de 1800 établissements d’enseignement supérieur.

«Je travaille dans l’éducation supérieure depuis les années 80 et je n’ai jamais rien vu de comparable», a indiqué à l’AFP l’un de ses vice-présidents, Brad Farnsworth, soulignant qu’il était «très difficile de faire des plans à long terme».

L’épidémie de SRAS, en 2003, est «sans doute ce qu’on a connu de plus proche», mais les universités américaines sont beaucoup plus affectées par le coronavirus, car elles se sont considérablement internationalisées depuis, a-t-il expliqué.

Les étudiants venus de Chine — qui représentent environ le tiers des étudiants étrangers aux États-Unis — sont environ 370 000 aux États-Unis aujourd’hui, alors qu’ils étaient six fois moins nombreux en 2002, a notamment expliqué M. Farnsworth.

Les États-Unis, qui ont testé encore peu de monde pour le coronavirus, ont enregistré à ce jour 761 cas confirmés du coronavirus, dont 27 décès, selon l’université Johns-Hopkins.