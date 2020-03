Coronavirus: procédure contraignante en vue des Mondiaux de patinage artistique

L’Union internationale de patinage (ISU) ne lésine pas avec le coronavirus et tous ceux impliqués de quelconque façon dans les Championnats du monde de patinage artistique, prévus au Centre Bell la semaine prochaine, peuvent déjà en témoigner.

Ainsi, les membres des médias, les participants, les entraîneurs et les officiels qui seront sur place ont reçu par courriel récemment une trousse comprenant quatre documents. L’un d’entre eux consiste en un questionnaire interrogeant le répondant sur la présence possible de symptômes et ses récents voyages, notamment.

Ceux affichant éventuellement des signes d’infection respiratoire comme des douleurs à la gorge ou à la poitrine, une difficulté à respirer, une toux ou une congestion nasale seront placés en isolation et devront porter un masque, tandis que l’Association canadienne de santé publique sera mise au courant du dossier.

De plus, les gens devant recevoir une accréditation pour les Mondiaux devront se soumettre à une prise de leur température. Si celle-ci est supérieure à 38 degrés Celsius ou que le demandeur présente des symptômes, il ne pourra couvrir l’événement. Ceux ayant visité un pays à risque tels l’Iran ou la Chine lors des 14 jours précédents auront à faire prendre leur température quotidiennement.

Par ailleurs, l’ISU recommande aux personnes accréditées de se laver les mains régulièrement et d’éviter d’embrasser ou de serrer la main de quiconque.

Lundi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, avait évoqué la possibilité de demander l’annulation de la compétition. Cette dernière doit se tenir du 16 au 22 mars.