Coronavirus: «Tout est sous contrôle» à Québec, dit Labeaume

Le maire de Québec lance un appel au calme au sujet du coronavirus et assure qu’il n’est «absolument pas question» d’annuler des évènements d’envergure comme le FEQ, pour l’instant, malgré la vague d’annulations qui frappe la planète.

«Honnêtement, gardons notre calme là-dedans. C’est bien important parce qu’il ne faut pas qu’il y ait une surenchère; il ne faut pas que les politiciens aient le goût d’avoir l’air de faire quelque chose pour être à la mode un petit peu cette semaine», a déclaré Régis Labeaume, mardi, lors d’une mêlée de presse.

Le maire a été questionné au sujet du Festival d’été de Québec, dans la foulée de l’annulation ou le report de festivals d’envergure aux États-Unis comme South by Southwest et Coachella, prévus en mars et en avril.

Le maire n’est pas trop inquiet pour le FEQ, qui se déroule en juillet. Jusqu’à présent, seul le groupe Pearl Jam, qui devait donner un spectacle au Centre Vidéotron le 22 mars, a choisi de reporter la première partie de sa tournée.

«Nous, on est en contact constant avec la direction de la santé publique. Jusqu’à date, à Québec, ça va bien, on garde notre calme, il n’est absolument pas question de rien annuler puis en passant, ce n’est quand même pas nous-autres qui va prendre les décisions, c’est la santé publique», a-t-il précisé.

En mode «vigilance»

Régis Labeaume n’a pas non plus l’intention d’imiter, à court terme, la Ville de Montréal qui a annoncé, mardi, que son Centre de sécurité civile entrait en mode «alerte» en raison de l’épidémie de COVID-19.

«Nous autres à la Ville de Québec (...) on est dans une phase de vigilance, on est en vigie. Toutes nos décisions seront basées sur la science. On a rencontré les syndicats, les directeurs, on a rencontré un paquet de monde. Ce qui est important pour nous, c’est de s’assurer de la continuité des services municipaux (...) Tout est sous contrôle actuellement», a-t-il insisté.