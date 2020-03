Des chefs prêts pour la compétition!

Impossible de ne pas penser à l'intense chef britannique Gordon Ramsay et à son émission «MasterChef» quand il est question de compétitions culinaires. Or, le Québec n'a pas à rougir de la présence de ses populaires cuistots au petit écran. En voici quelques-uns qui ont joué un rôle important dans des téléréalités bouffe.

Bob le Chef

Il fallait un rendez-vous original pour mettre en vedette Bob le Chef. Le projet «Fous du BBQ» est donc né à CASA en 2018, juste à temps pour la période estivale. Aux côtés de l'animateur Hugo Girard, le cuistot a prodigué moult conseils à des voisins souhaitant prouver qu'ils maîtrisaient davantage le grill que leur adversaire. En plus de goûter aux spécialités des participants, il en a profité pour partager certaines de ses recettes sur barbecue. Une deuxième saison a été diffusée l'an dernier. Puis, Bob le Chef a accepté un projet à Zeste: la compétition «3-2-1 BBQ», aux côtés de Steven Raichlen. La nouveauté est attendue à Zeste ce printemps.

Chuck Hughes

Propriétaire du restaurant Garde-Manger, à Montréal, et déjà associé à la télé avec sa production anglophone «Chuck's Day Off», Chuck Hughes a dévoilé son savoir-faire aux fourneaux en français sur le plateau d'«À couteaux tirés». L'émission, qui s'est retrouvée à l'antenne de CASA à l'été 2014, l'a vu partager de bons moments en compagnie de sa grande amie Anne-Marie Withenshaw. Ils ont été les témoins de duels entre des chefs québécois, s'affrontant pour l'honneur. Chuck Hughes a remis ça en 2016 avec un rendez-vous, porté par de jeunes cuistots: «La Relève» à TVA. Son nouveau coanimateur: le chef Hakim Chajar.

Ricardo Larrivée

Ricardo Larrivée n'est pas étranger aux succès culinaires. Des recettes, le chef a en préparé des centaines de toutes sortes devant les caméras de télévision. Il s'est d'ailleurs bâti un véritable empire dans le monde de la bouffe, notamment grâce à son magazine et ses instruments de cuisine. En 2015, il a accepté d'associer son visage, son nom et sa voix au concours «Un chef à l'oreille» sur les ondes de Radio-Canada. Pendant une saison, il a animé cette émission où des amateurs devaient suivre les instructions de chefs pour concocter un menu comprenant trois services.

Daniel Vézina

Propriétaire du Laurie Raphaël à Québec, Daniel Vézina a joué un rôle important pendant plusieurs saisons de la compétition «Les chefs!», populaire rendez-vous de Radio-Canada. En plus de donner les directives aux membres de la brigade appelés à apprêter plusieurs aliments dans un court laps de temps, il leur a prodigué de nombreux conseils en effectuant certaines démonstrations. Il n'a pas été le seul chef au menu, car Jean-Luc Boulay, Pasquale Vari et Normand Laprise ont titillé leurs papilles gustatives en agissant à titre de juges.

Martin Juneau

Après avoir été juge sur le plateau de «Et que ça saute!» à V, Martin Juneau a proposé, en compagnie de Danny St-Pierre, une épreuve colossale à plusieurs concurrents téméraires de «Meilleur que le chef!», une nouveauté de la grille horaire de Canal Vie à l'automne 2017. Bien connus de l'univers culinaire, les deux expérimentés hommes ont incité les gens à tenter de charmer davantage la juge qu'eux avec les mêmes plats. Le seul avantage de ceux qui se sont mesurés à Martin Juneau et Danny St-Pierre? Ils ont (au moins) pu compter sur la force d'une petite équipe afin de relever quatre défis.

Giovanni Apollo

Avant que son nom soit prononcé pour les mauvaises raisons – en raison de ce que plusieurs ont qualifié de «mensonges» –, Giovanni Apollo a été l'un des catalyseurs de stress chez les concurrents de «Et que ça saute!», une émission animée par Mahée Paiement et dévoilée en 2011. À l'instar de Martin Juneau, il a jugé les confections culinaires de plusieurs chefs amateurs du Québec devant les caméras de la chaîne V. Pour la deuxième saison de l'émission. Giovanni Apollo a joué un rôle plus important, car il a lui-même imaginé et bâti les différents défis à l'aide de Martin Juneau.