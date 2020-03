Dicaire-Shields: c’est confirmé!

Marie-Ève Dicaire souhaitait un combat d’unification depuis un certain temps. Elle l’obtiendra le 9 mai à Flint, au Michigan, alors qu’elle affrontera l’Américaine Claressa Shields.

Les titres WBC, WBO, IBF ainsi que celui de super-championne de la WBA des poids mi-moyens seront à l’enjeu. Toutefois, ce sera toute une commande pour Dicaire (17-0).

Shields (10-0, 2 K.-O.) est la meilleure boxeuse « livre pour livre » au monde depuis quelques années. Avant de faire le saut chez les 154 lb, elle a fait le ménage chez les 160 et les 168 lb alors qu’elle a remporté plusieurs ceintures dans chacune de ces deux divisions.

De plus, l’Américaine a gagné deux fois l’or aux Jeux olympiques. En résumé, Dicaire empochera la plus grosse bourse de sa carrière, mais elle a un énorme dossier sur les bras.

Changement de plans

Pour ce qui est de la championne québécoise, les plans ont changé en cours de route. Après sa victoire contre Ogleidis Suarez en novembre dernier, le promoteur Yvon Michel avait laissé entendre que sa protégée pourrait se retrouver dans un combat d’unification, mais contre Raquel Miller dans le cadre d’un gala entièrement féminin à New York.

Ce projet ne s’est jamais concrétisé. Le gérant de Shields, Mark Taffet, a contacté Yvon Michel pour étudier la possibilité d’un choc entre leurs boxeuses. Les deux hommes d’affaires ont rapidement trouvé un terrain d’entente.

Une conférence de presse aura lieu lundi au Michigan. Puis, le 23 mars, Shields et Dicaire feront le même exercice à Montréal afin de mettre la table pour leur duel du 9 mai.

► Le coronavirus cause des maux de tête aux promoteurs d’événements sportifs. Pour le moment, aucun gala de boxe d’Eye of The Tiger Management et de GYM n’est en péril. Camille Estephan et Yvon Michel suivent la situation de près.