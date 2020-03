Impact: frustration évidente

L’Impact s’est tiré dans le pied en accordant deux buts sur des erreurs d’école, comme l’a dit Thierry Henry en conférence de presse.

« Sur le deuxième but, c’est une contre-attaque sur un coup de pied de coin et ça ne peut pas se produire », a résumé Joel Waterman.

La déception était évidente chez les joueurs du Bleu-blanc-noir.

« On est un peu frustrés. On les domine de partout, il y a énormément de centres et beaucoup d’occasions en deuxième. Eux, ils ont deux occases qu’ils mettent au fond par un manque d’attention de notre part. On a un goût amer ce soir », a dit à son tour Saphir Taïder.

Revenir

L’Impact doit maintenant revenir au pointage en se déplaçant au Honduras avec un but de retard et surtout en ayant accordé deux buts à l’étranger à Olimpia.

« Nous voulions marquer au moins un deuxième but pour égaler la marque, a reconnu Waterman. Ça ne sera certainement pas une tâche facile au Honduras, mais nous allons tenter d’aller chercher un bon résultat.»

Taïder estime que la seconde demie est porteuse d’espoir pour la suite des choses.

« On a 90 minutes pour marquer et faire la différence, on a montré de belles choses, surtout en deuxième mi-temps. » Le schéma à quatre arrières a aussi ouvert de nouvelles possibilités.

« J’ai aimé le dispositif en deuxième demie, ça nous donnait plus de liberté sur les ailes pour provoquer des choses et Orji a connu une très bonne demie », a ajouté Waterman.

Autant Waterman que Taïder ont marché sur des œufs en ce qui concerne le tir de pénalité qui a été révoqué et ont évité les grandes déclarations.

Pas gagné

L’entraîneur-chef d’Olimpia, Pedro Toglio, estime que c’est loin d’être gagné pour son équipe malgré le résultat positif.

« Nous avons gagné sur 90 minutes, mais nous devons être humbles parce que les 90 prochaines minutes au Honduras seront difficiles. »

Évidemment, son équipe se retrouve tout de même en position enviable avec cette victoire inespérée.

« Les deux buts à l’étranger ont une grande importance. Ça nous donne une certaine tranquillité pour affronter le prochain match. »