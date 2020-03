Kyte et Ducharme de retour mercredi pour les Saguenéens

Avec six matchs à faire à la saison régulière, les Saguenéens de Chicoutimi pourront compter sur le retour de deux joueurs mercredi soir face au Drakkar, alors que le défenseur Patrick Kyte et l’attaquant Justin Ducharme effectueront un retour dans la formation.

Malgré les blessés importants à la troupe de Yanick Jean, les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté 10 de leurs 13 derniers matchs et sont sur une séquence de cinq victoires consécutives dans laquelle ils ont accordé seulement cinq filets tout en faisant scintiller la lumière rouge à 20 reprises.

«Nous avons des leaders qui sont capables de prendre les choses en main et il faut dire qu’ils l’ont bien fait. Le crédit leur revient entièrement puisqu’ils ne se sont pas apitoyés sur leur sort. Nos joueurs ont travaillé dans le but de continuer à faire progresser notre équipe», a laissé tomber Jean après la pratique des Sags, avouant que la récente séquence était au-delà de ses attentes en raison des nombreuses blessures à ses joueurs.

Toujours blessé, Dawson Mercer devrait voir un spécialiste dans les prochains jours. Pour leur part, Félix-Antoine Drolet, Thomas Belgarde et Hendrix Lapierre sont toujours aux prises avec des symptômes de commotion cérébrale. Xavier Labrecque se retrouve aussi sur la touche en raison d’une blessure à la cheville.

Autre départ pour «Pag»

Ayant effectué deux très bons départs récemment, c’est le gardien substitut Anthony Pagliarulo qui défendra la cage des Saguenéens mercredi soir, au Centre Georges-Vézina, afin de donner un repos au gardien numéro un de la formation saguenéenne, Alexis Shank. Jusqu’à présent, Shank est un des gardiens du circuit Courteau à avoir vu le plus d’action, à égalité au troisième rang dans la LHJMQ, avec 50 départs.

«Nous n’avons pas réellement d’objectif d’ici la fin de la saison, mais la chose principale sera de bien gérer nos effectifs. Nous voulons diminuer le temps de jeu de quelques joueurs qui en ont eu plus dernièrement et en donner plus à ceux qui ont manqué des matchs. Ce sera un travail de gestion dans les prochaines semaines», a ajouté Jean à la veille de leur duel face au Drakkar de Baie-Comeau.

Rappelons que les Sags ont remporté chacun de leurs huit affrontements cette saison face aux hommes de Jon Goyens.