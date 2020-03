La chicane de famille d’Adonis se rend finalement en cour

La chicane entre des proches d’Adonis Stevenson a repris de plus belle, hier, alors que la mère du célèbre boxeur vient d’intenter une poursuite d’un million de dollars contre son ancienne bru.

« Simone God a profité d’une situation de grande détresse de la part de Stevenson afin de [lui] soutirer des sommes d’argent », peut-on lire dans le document de cour déposé à Laval et dont Le Journal a obtenu copie.

Photo d'archives, MARTIN ALARIE

À l’origine de cette chicane se trouve la fortune du boxeur, grièvement blessé en décembre 2018 lors d’un combat de Championnat du monde des mi-lourds de la WBC, à Québec.

Stevenson avait été placé dans un coma artificiel avant de suivre une thérapie pour réapprendre à manger et à marcher.

Sa conjointe et partenaire d’affaires de l’époque, Simone God, administrait ses biens. La mère du boxeur, Claudette Adonis, avait alors entrepris des démarches pour gérer la fortune de son fils.

En juin, un juge avait finalement ordonné que les avoirs du boxeur soient gérés par une firme comptable.

Adonis Stevenson, qui était arrivé au palais de justice au bras de Mme God, avait témoigné à huis clos.

Pas fini

Ce jugement devait en théorie mettre fin à la chicane opposant Claudette Adonis et Simone God. Mais il n’en est rien, laisse croire la plus récente poursuite civile entre les deux femmes.

Selon Mme Adonis, son ancienne bru devait faire une reddition de comptes à la suite du jugement. Or, elle a été incomplète, selon le document de cour, puisqu’elle indiquait uniquement les activités du compte personnel du boxeur et non de ses sociétés.

Elle accuse également Mme God d’avoir sorti 891 000 $ de la fortune de Stevenson sans autorisation ou sans pièces justificatives. Elle estime qu’un « stratagème frauduleux » a été mis en place et qu’il est « clair » que Simone God a utilisé l’argent « afin de vivre une vie de luxe ».

Abus ?

La mère du boxeur affirme également qu’Adonis Stevenson aurait été victime d’abus de la part de sa conjointe de l’époque. Selon nos informations, Mme God a toujours pris soin de son conjoint jusqu’à ce que le couple se sépare en décembre dernier.

Tout cela, affirme Mme Adonis dans le document de cour, mérite une condamnation civile d’un million de dollars contre Simone God. Il n’a pas été possible de joindre cette dernière, hier.

À moins d’un règlement à l’amiable, ce qui serait étonnant étant donné l’acrimonie visible entre les deux femmes, l’affaire sera présentée à un juge dans les prochaines semaines.

– Avec la collaboration de Diane Meilleur