La communauté guatémaltèque se mobilise après l’incendie

Cesar Alfredo Coy, l’un des deux travailleurs étrangers décédés dans l’incendie du 4 mars à Clermont, était venu travailler au Québec pour faire vivre sa famille. Ses parents se demandent maintenant comment ils paieront pour rapatrier le corps de leur fils et l’enterrer au Guatemala.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Deux travailleurs étrangers meurent dans un incendie

C’est ce qu’indique le président de l’Association des Guatémaltèques du Québec, Alejandro Rosales, qui raconte être entré en contact avec le père du jeune homme de 23 ans, il y a quelques jours. « Il m’a dit ne pas avoir l’argent pour payer les services funéraires. Il m’a dit : “C’est lui qui nous envoyait de l’argent” », rapporte M. Rosales.

Photo Association des Guatémaltèques

Comme bien des travailleurs agricoles temporaires, Cesar Alfredo Coy venait d’une famille « très pauvre ». Son travail au Québec était donc vu comme une véritable opportunité. M. Coy, originaire de Tecpan dans le département de Chimaltenango, au Guatemala, était arrivé au pays en novembre pour être attrapeur de poulets pour la compagnie Transvol.

Sociofinancement

Mardi, l’Association des Guatémaltèques du Québec a mis en ligne une campagne de sociofinancement GoFundMe. L’objectif est d’amasser 2000 $. Par d’autres moyens, la communauté est déjà parvenue à amasser une somme d’environ 500 $.

Au bureau du coroner, des investigations étaient toujours en cours pour identifier formellement les corps des deux personnes décédées dans l’incendie de la maison de la rue des Vingt-et-Un. Généralement, le rapatriement des corps est à la charge des familles.

La demeure incendiée, propriété de Transvol, était occupée par six travailleurs. L’autre victime est un homme d’une quarantaine d’années originaire du Mexique, avait indiqué l’entreprise la semaine dernière.

Il n’a pas été possible d’en savoir plus auprès des autorités consulaires mexicaines qui ont dit vouloir attendre la conclusion de l’enquête avant de commenter ce dossier. De son côté, la Sûreté du Québec n’avait aucun détail supplémentaire à fournir concernant la cause probable du sinistre.