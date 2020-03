Le CH face aux Predators

De nombreux partisans du Canadien de Montréal espèrent voir leur équipe s’enliser pour augmenter ses chances dans la loterie Alexis Lafrenière. Les joueurs, eux, auront toutefois d’autres plans, mardi soir au Centre Bell, lorsqu’ils affronteront les Predators de Nashville.

Les Predators sont revenus au plus fort de la course aux séries avec deux victoires consécutives par blanchissage. La formation du Tennessee se situe à un seul point du Wild du Minnesota, qui détient le dernier billet pour les séries éliminatoires dans l’Association de l'Ouest à l'heure actuelle.

Pour la troupe de Claude Julien, c’est donc l’occasion de venir jouer les trouble-fête.

Le CH devra toutefois être plus convaincant que lors de son dernier match contre les Panthers de la Floride - une défaite de 4 à 1 - s’il entend marquer des buts contre les «Preds», propulsés récemment par le brio du gardien Juuse Saros.

Julien a employé des combinaisons intéressantes à l’entraînement, lundi, lui qui a jumelé Charles Hudon à Max Domi et Brendan Gallagher en l’absence de Tomas Tatar.

Le joueur de centre Phillip Danault n’était donc pas flanqué de ses ailiers habituels. Il était plutôt entouré de Paul Byron et de Joel Armia.

Ennuyé par une blessure à la cheville, l'attaquant Jonathan Drouin a repris l'entraînement, mais il n'a pas encore reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu. Le défenseur Karl Alzner sera pour sa part laissé de côté.

C'est Carey Price qui défendra la cage du Tricolore.

Un hommage pour Henri Richard

L’organisation du Canadien de Montréal a prévu, mardi soir au Centre Bell, une cérémonie d’avant-match pour honorer la mémoire du légendaire Henri Richard, décédé la semaine dernière.

Une vidéo de l’ancienne vedette du Tricolore sera diffusée et il y aura un moment de silence.

Les joueurs du Canadien afficheront par ailleurs un écusson avec le numéro 16 brodé sur leur chandail. Cet écusson sera porté par les membres du Bleu-Blanc-Rouge pour la balance de la saison.

Henri Richard détient le record de la Ligue nationale de hockey pour le plus grand nombre de conquêtes de la Coupe Stanley par un seul joueur, soit 11. L’ancien capitaine, de 1971 à 1975, est aussi celui qui a disputé le plus matchs en saison régulière dans l’uniforme du Canadien (1258). Son numéro 16 a été retiré par l’organisation en décembre 1975 et il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 1979.