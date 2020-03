Le Groupe Océan accoste à Vancouver

Le Groupe Océan injecte 28 millions $ pour l’achat de deux nouveaux remorqueurs et décroche plusieurs contrats, dont l’un des plus importants dans son histoire, en Colombie-Britannique, a appris Le Journal.

Depuis février, la compagnie maritime québécoise offre des services de remorquage via sa filiale Ocean BC Towing dans le port de Vancouver, soit l’un des plus achalandés à travers le Canada.

Contrat à long terme

Trois remorqueurs du groupe y sont présentement amarrés, dont deux nouveaux d’une longueur de 28 mètres qui ont été construits dans un chantier de Damen, au Vietnam.

« Beaucoup d’efforts de développement ont été déployés sur la côte ouest canadienne. Nous y exerçons une veille constante des occasions d’affaires, dans le but d’y faire une implantation viable de nos services », a indiqué Jacques Tanguay, président et chef de la direction du Groupe Océan.

Sans pouvoir dévoiler le montant de l’entente, la direction précise que ce contrat signé avec l’entreprise Cargill est pour « plusieurs années ». Si bien que le Groupe Océan se magasine actuellement des bureaux à Vancouver.

C’est la première fois que la compagnie brasse des affaires en Colombie-Britannique. Elle est présente en Alberta depuis plus de trois ans.

Dragage

Par ailleurs, le Groupe Océan a récemment décroché le plus important contrat de dragage mécanique de son histoire. L’entente de 9 millions $ est pour une période de sept mois. Les travaux consisteront notamment à faire du dragage marin pour Coast Tsimshian Northern Contractors Alliance (CTNCA).

Cette dernière construira une route de 5,4 kilomètres à Prince Rupert afin de relier deux installations du port.

Depuis juin dernier, Travaux maritimes Océan loue aussi des barges conteneurs à des clients pour des projets de construction de quais.

Le Groupe Océan est aujourd’hui présent au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes. La compagnie compte plus de 900 employés et 37 remorqueurs portuaires. Une cinquantaine de personnes travailleront pour les contrats en Colombie-Britannique.

L’entreprise a également des clients dans les secteurs de la construction et la réparation navale et du transport maritime.