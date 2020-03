Le Salon des TEQ

Le 13e Salon des technologies environnementales du Québec (TEQ) se tient aujourd’hui et demain au Centre des congrès de Québec.

Ce salon vise à offrir aux spécialistes œuvrant dans le secteur de l’environnement un cadre favorable aux échanges scientifiques, techniques et commerciaux, en plus de contribuer à faire connaître le savoir-faire québécois sur les marchés nationaux. Réseau Environnement, organisme à but non lucratif, représente plus de 2000 professionnels en environnement provenant des domaines public, privé, municipal et parapublic. Bon salon !

Fondation Réno-Jouets

Photo courtoisie

Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et maman de deux jeunes enfants, a accepté la présidence d’honneur du 15e souper-bénéfice annuel de la Fondation Réno-Jouets qui se tiendra le mercredi 22 avril à l’hôtel Plaza Québec. Depuis sa création, la Fondation Réno-Jouets offre des jouets recyclés et remis à neuf à des organismes venant en aide aux enfants issus de familles défavorisées, ou encore aux enfants malades. Jusqu’à présent, ce sont plus de 900 000 jouets qui ont contribué à leur bonheur. Renseignements : https://www.fondationreno-jouets.ca. Sur la photo, Annie Asselin, directrice générale de la Fondation Réno-Jouets, et Geneviève Guilbault.

Une première réussie

Photo courtoisie

La première présentation de l’événement d’employabilité « Et Voilà ! », chapeauté par la Société de Développement Social (SDS), s’est tenue récemment au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Charlesbourg-Chauveau, à Québec. Des jeunes de 16 à 29 ans, qui ne sont « Ni en Emploi, ni aux Études, ni en Formation » (NEEF), ont tous eu la chance de s’entretenir avec les employeurs participants et de recevoir des conseils en direct qui les aideront dans leur intégration au marché du travail. Au total, plus de 50 entrevues ont été réalisées. De gauche à droite : Serge Duclos, directeur général du CJE Charlesbourg-Chauveau, et François Raymond, chef des programmes en employabilité à la SDS.

Bravo Alexandre

Photo courtoisie

Permettez-moi ce matin un clin d’œil à Alexandre (photo), mon coiffeur, du Salon Marcel Pelchat de Laurier Québec. Alexandre Harvey, 27 ans, est à l’emploi du Salon Marcel Pelchat depuis 2014. Il a débuté sa carrière comme assistant-coiffeur pour rapidement devenir coiffeur maître. Sa passion pour le métier (bourreau de travail), son professionnalisme et son indéniable talent artistique lui ont valu récemment de se voir confier le poste de directeur artistique et formateur professionnel au Salon Marcel Pelchat. Il aura également le privilège de devenir Artiste éducateur pour L’Oréal Professionnel. Voilà des nominations grandement méritées pour MON coiffeur, qui est apprécié de toute l’équipe du Salon.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Bussières (photo), conseiller municipal (District Montcalm-St-Sacrement), Québec, 69 ans... Carrie Underwood, chanteuse américaine, 37 ans... Jon Hamm, acteur américain (Don Draper), 50 ans... Alain Dumas, animateur, 59 ans... Sharon Stone, actrice américaine, 62 ans.... Kim Campbell, première ministre du Canada (1993), 73 ans... Richard Bélanger, ex-directeur général de la CCARQ, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 mars 2019. Sebastiano Tusa (photo), 66 ans, archéologue et homme politique italien, une des 157 victimes de l’accident du vol 302 Ethiopian Airlines... 2018. Hubert de Givenchy, 91 ans, créateur français, légende de la haute couture... 2017. Joni Sledge, 60 ans, chanteuse américaine du groupe disco Sister Sledge (We Are Family)... 2016. Raymond Gingras, 88 ans, généalogiste émérite et membre fondateur de la Société de généalogie du Québec... 2015. Richard Glatzer, 62 ans, réalisateur américain... 2014. Gaston Sénéchal, 78 ans, homme de hockey associé pendant de nombreuses années aux Saguenéens de Chicoutimi... 2013. Serge Bélisle, 54 ans, ex-chef de police de la ville de Québec (2007-2011)... 2013. Magella Tremblay, 62 ans, figure emblématique du cyclisme québécois... 2013. Jimmy Anderson, 82 ans, 1er entraîneur des Capitals de Washington (1974-75)... 2011. Me Robert Truchon, 76 ans, associé fondateur du cabinet Beauvais Truchon avocats... 1998. Lloyd Bridges, 85 ans, acteur qui a joué dans quelque 150 films... 1991. Georges Bouvier, 86 ans, comédien dans le téléroman Le Surve-nant... 1988. Andy Gibb, 30 ans, des Bee Gees.