L’Italie en quarantaine : «les gens vivent beaucoup d’isolement»

Les nouvelles mesures restrictives en Italie pour tenter de contenir la COVID-19 changent drastiquement le quotidien de ses habitants, comme c'est le cas pour une femme originaire du Québec.

Geneviève Rabouin, travailleuse sociale qui habite l’Italie depuis 2001, a dû faire des concessions professionnelles pour faciliter les choses.

«De mon côté, j’ai annulé les rendez-vous avec les parents et les familles. Les gens sont inquiets et ne veulent pas côtoyer des personnes à l’extérieur de leur cercle proche», a raconté la résidente de Vérone, dans le nord du pays, en entrevue avec Mario Dumont à LCN.

La quarantaine imposée dans tout le pays jusqu’au 3 avril force les Italiens à rester chez eux et à éviter les lieux publics sans compter la fermeture de toutes les institutions scolaires.

«Ça m’inquiète surtout d’un niveau économique, comme je ne peux pas travailler en ce moment. Je fais des consultations de soutien psychologique et psychosocial et maintenant je dois les faire en ligne», a mentionné la femme qui n’a pas spécialement peur du virus en soi.

Elle souligne qu’elle ne compte pas braver les interdits du gouvernement italien.

«On s’expose à une amende, on peut se faire dénoncer et on risque même la prison» , a expliqué Mme Rabouin, qui avoue ne pas vouloir prendre le risque.

La plupart des commerces restaient ouverts, mais devaient respecter un couvre-feu déterminé à 18h. Bien que les magasins et les restaurants soient ouverts, la femme qui habite la région de la Vénétie indique que la plupart sont déserts.

«Les autorités recommandent d’éviter les transports en commun. À l’épicerie, les gens font des réserves et ne se regardent pas beaucoup. C’est surréel!», s’exclame Mme Rabouin.

Selon la Québécoise, l’anxiété est palpable à l’heure où le virus ne cesse de gagner du terrain.

«Les gens vivent beaucoup d’isolement et les parents se plaignent aussi que les enfants ne vont pas à l’école (...) Les personnes plus âgées ont peur et on espère qu’il n’y a pas de complications liées au virus si on l’attrape», a ajouté la résidente de Vérone.