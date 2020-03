Mobilisation pour l'hémodynamie dans l'Est-du-Québec

Des députés, des maires, des préfets et aussi des cardiologues de l'Est-du-Québec ont décidé de profiter de la journée de budget à Québec, mardi, pour réclamer encore une fois l'implantation d'une salle d'hémodynamie à Rimouski.

Il faut dire que ça fait près de 20 ans que ce service est souhaité dans la région. La ministre de la Santé, Danielle Mc Cann, a déjà été rencontrée deux fois à ce sujet, mais toujours en vain.

L'hémodynamie, rappelons-le, est une technique qui permet de déboucher les artères de personnes ayant subi une crise cardiaque et aussi d'aller voir l'état de ces artères afin de prévenir les infarctus.

Ce service plus qu'essentiel n'est offert actuellement que dans les grands centres.

Chaque année, près de 1400 personnes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord doivent être transférées d'urgence par avion à Québec afin de recevoir des soins d'hémodynamie.

«Pourquoi les régions comme l'Est-du-Québec n'ont pas droit à de tels services, est-ce qu'on est une région de seconde zone, ça n'a pas de sens», a soutenu Harold Lebel, le député de Rimouski.

«Je pense que pour la prochaine étape, on n'aura pas le choix d'interpeller le premier ministre qui nous dit régulièrement qu'il est régionaliste», a indiqué de son côté le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre.

«Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, les patients qui souffrent d'un infarctus sont traités comme dans les années 80 et 90 et malheureusement on n'a pas de signal que ça va changer», a expliqué la Dre Nathalie Dionne qui est cardiologue à l'Hôpital de Rimouski.

Une pétition en ligne a jusqu'à maintenant recueilli près de 2000 signatures en faveur de ce projet qui demanderait un investissement de 2 millions $ et un budget de fonctionnement annuel du même ordre. Déjà la Caisse Desjardins de Rimouski s'est engagée à y contribuer financièrement.

En fait, il ne manque plus qu'une volonté politique. Mais la ministre de la Santé ne semble pas vouloir se laisser convaincre.