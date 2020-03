Partisans indifférents

Alors que les craintes provoquées par le coronavirus atteignent des sommets un peu partout dans le monde et que même la Ville de Montréal s’est placée en mode alerte, deux événements sportifs ont réuni un total de plus de 40 000 spectateurs, mardi soir, dans la métropole.

Au Centre Bell, le Canadien accueillait les Predators de Nashville alors qu’au Stade olympique, l’Impact recevait le CD Olimpia dans le match aller de la série quarts de finale de la Ligue des champions.

Ne dit-on pas que le sport est l’opium du peuple ?

Photo Ben Pelosse

De part et d’autre, on avait pris quelques précautions supplémentaires pour diminuer les risques de propagation, mais on était loin des mesures draconiennes.

Affichage dans les salles de bain pour rappeler aux gens comment bien se laver les mains, distributeurs supplémentaires de désinfectant à différents endroits stratégiques et nettoyages plus fréquents des surfaces susceptibles d’être touchées le plus souvent.

« On est surtout en mode prévention, a déclaré le porte-parole du Parc olympique Cédric Essiminy. On a quelques distributrices [de gel hydroalcoolique], mais on se fie surtout à nos salles de bain parce que se laver les mains est plus efficace. Mais on regarde la possibilité de se procurer plus de distributrices. »

Du côté de l’Impact, on a assuré que la baisse de prix des billets annoncée quelques jours avant le match de mardi soir n’avait rien à voir avec le COVID-19. On voulait seulement faire mousser les ventes parce qu’il y a un gros inventaire et qu’on souhaitait avoir le maximum de monde.

« Totalement exagéré »

De leur côté, les partisans du Canadien étaient loin de s’en faire avec cette crise. À l’intérieur de l’amphithéâtre, on croisait beaucoup plus de chapeaux de cowboys que de masques chirurgicaux. Il faut dire qu’avec la visite des représentants du Tennessee, le country était la thématique de la soirée.

Photo Ben Pelosse

« C’est totalement exagéré. Ils essaient de faire peur au monde. Oui, je me lave les mains un peu plus souvent, mais il n’est pas question que je vive dans une bulle », a lancé Duane Gosling, accompagné de son fils, Brandon, qui assistait à son premier match au Centre Bell.

Aux différentes entrées du domicile du Canadien, des préposés avaient été mandatés pour désinfecter les mains des spectateurs dès qu’ils mettaient le pied dans l’édifice.

« On est en train de devenir fous avec ça, a lancé Carl Dumas, après s’être plié à la désinfection. Je vis au jour le jour, et pour l’instant, le coronavirus ne m’inquiète pas. »

Photo Ben Pelosse

Victor Auger et Louis-Philippe Asselin, ayant fait la route depuis Québec, abondaient dans le même sens : « Ce sont les personnes âgées et ceux qui ont déjà des problèmes de santé qui sont les plus à risque. Ça demeure une minorité. »

L’ISU prend la menace au sérieux

La situation risque d’être moins drôle dans ce même Centre Bell, la semaine prochaine, alors que se tiendront les Championnats du monde de patinage artistique.

L’Union internationale de patinage (ISU) a indiqué que les médias, officiels, athlètes et entraîneurs devront remplir un formulaire concernant leur état de santé sept jours avant leur arrivée. Ils devront prendre leur température et ne démontrer aucun symptôme de grippe ou de rhume. Ils ne devront pas avoir voyagé dans une région affectée par le COVID-19.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Le questionnaire devra être remis aux autorités en place à leur arrivée à Montréal. Si le requérant ne fait pas de température, il pourra recevoir son accréditation. Dans le cas contraire, il devra porter un masque et sera placé en isolement.

Quatre options pour les Sharks

Quant au Tricolore, il pourrait très bien jouer devant des gradins vides, au SAP Center de San Jose, le 19 mars. L’organisation californienne n’a d’autre choix que de se plier à la directive du département de la santé du comté de Santa Clara qui interdit, pour les trois prochaines semaines, tout rassemblement de 1000 personnes et plus.

Trois autres options s’offrent aux Sharks : annuler ou reporter les matchs, disputer les rencontres sur la patinoire de leurs rivaux ou le faire en terrain neutre. Dans ce dernier cas, le Stockton Arena, domicile du Heat dans la Ligue américaine de hockey, serait l’amphithéâtre le plus approprié.

Les Sharks, et par conséquent le Canadien, devraient être fixés sous peu.

– Avec la collaboration de Dave Lévesque et de l’Agence QMI