Quand le Covid-19 inquiète Hollywood

L’épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement fait lancer un cri d’alarme aux analystes. Bon nombre de productions et de festivals subissent déjà de plein fouet les effets du coronavirus.

En Chine, foyer d’origine de la maladie, les 70 000 cinémas du pays sont fermés depuis janvier, générant des pertes sèches de deux milliards $ US pour les deux premiers mois de l’année. Les studios américains, qui dépendent de plus en plus du box-office chinois, ont ainsi reporté indéfiniment les sorties de longs métrages «1917», «Sonic le hérisson», «Jojo», «Dolittle», «Les quatre filles du docteur March», «En avant», la toute nouvelle production animée de Pixar/Disney et même celle de «Mulan», adaptation en prises de vues réelles de la production animée des studios Disney. L’Italie n’a pas tardé à fermer ses cinémas – la sortie de «L’homme invisible» a été annulée - et la France vient d’annoncer l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes.

Du côté du Festival de Cannes, qui se déroule du 12 au 23 mai prochain, la prudence est de mise. Sur son site, le Palais des Festivals et des Congrès souligne qu’il «poursuit le contrôle et l’évaluation de l’impact potentiel du Coronavirus sur les événements se déroulant à Cannes, en lien avec les autorités sanitaires et les autorités locales, nationales et internationales.» En Grèce, en Arabie Saoudite et au Qatar, des festivals et manifestations cinématographiques ont été annulés ou repoussés.

Aux États-Unis, les organisateurs du célèbre South by Southwest (SXSW) ont pris la décision d’annuler l’événement qui devait se tenir du 13 au 22 mars suite à la défection d’un nombre croissant de participants, Netflix et Amazon Studios en tête. De surcroît, l’American Film Institute a indiqué tenir son gala en hommage à Julie Andrews non plus le 25 avril comme prévu, mais au début de l’été.

Quand les caméras s’arrêtent

On ne compte plus le nombre de premières et d’activités promotionnelles cinématographiques supprimées en raison de la menace du Covid-19. Renée Zellweger a répondu aux questions des journalistes japonais sur Skype plutôt que de les rencontrer. Saoirse Ronan s’est, elle aussi, abstenue d’aller au pays du soleil levant pour «Les quatre filles du docteur March». À New York, les studios Warner ont tout simplement annulé la première de leur film d’animation «Superman: Red Son».

Plusieurs tournages et/ou sorties de films ont également été reportés par souci de prudence. La première équipe de production à prendre une telle décision a été celle de «Mourir peut attendre», le prochain James Bond. La superproduction prendra désormais l’affiche sept mois plus tard que prévu, en novembre, selon ce qu’ont indiqué les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Selon plusieurs analystes, cela pourrait signifier des pertes de 250 millions $US pour la dernière apparition de Daniel Craig en 007.

Alors que les équipes de «Mission: Impossible VII» se trouvaient à Venise pour trois semaines de tournage, Paramount a annoncé la suspension de la production du film qui met en vedette Tom Cruise. Dans le communiqué, les studios ont indiqué: «Nous continuerons de surveiller cette situation et de travailler aux côtés des responsables de la santé et du gouvernement à mesure qu'elle évoluera», sans avancer de date de reprise ni un éventuel report de la sortie, toujours prévue le 23 juillet 2021.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, qui devaient aller tourner «Red Notice», une production de Netflix, en Italie, n’y ont pas mis les pieds. Le site Deadline mentionne que les producteurs seraient en train de se pencher sur plusieurs solutions de remplacement.

Les questions demeurent à quelques mois du début de la saison estivale, grande génératrice de box-office. Toutes les sorties de superproductions ont été maintenues – y compris celles d’avril et mai –, mais la situation pourrait évoluer rapidement. Des spécialistes interrogés par «The Hollywood Reporter» parlent d’une possibilité que les pertes atteignent cinq milliards $US pour le box-office de 2020. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que «Contagion» de Steven Soderbergh, sorti en 2011, soit désormais le deuxième long métrage des studios Warner le plus regardé en ligne... juste derrière la saga «Harry Potter»!