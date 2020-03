Sainte-Justine recommande à ses employés de ne plus voyager

Devant l’épidémie de COVID-19 qui gagne la planète et le Québec avec ses quelques cas testés positifs, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal prend les grands moyens et demande à ses employés d’éviter les voyages non essentiels.

Dans un courriel envoyé à ses quelque 6000 employés, le centre hospitalier pédiatrique de pointe recommande à ses travailleurs de demeurer au Canada.

Le CHU Saint-Justine demande aussi à son personnel d’observer une quarantaine de 14 jours s’il quelqu'un revient d’un pays où il y a eu des éclosions de la COVID-19.

«On est aussi un centre désigné COVID. On doit être capable de prendre en charge ces patients-là. Pour nous, notre scénario catastrophe, c’est que notre personnel tombe malade», a expliqué mardi la Dre Caroline Quach, microbiologiste- infectiologue et épidémiologiste à Sainte-Justine.

Si le personnel est touché, Mme Quach craint «qu’il n’y ait pas suffisamment d’employés pour prendre soin des patients, que l’hôpital soit débordé par les admissions de COVID et que Sainte-Justine soit obligé de délester d’autres activités prioritaires».

Par ses recommandations à l’ensemble de son personnel, Sainte-Justine cherche à éviter qu’un employé contaminé infecte ses collègues et éventuellement des parents ou de jeunes patients.