Un concours d’habiletés MLS-Liga MX des plus prometteurs

Les meilleurs joueurs de la Major League Soccer (MLS) et leurs vis-à-vis de la Liga MX mexicaine participeront à un concours d’habiletés tenu le 28 juillet à Los Angeles, soit une journée avant leur confrontation prévue dans le cadre du match des étoiles.

Ainsi, huit porte-couleurs de la MLS croiseront le fer avec autant de représentants du circuit mexicain lors d’une compétition comprenant cinq épreuves. En plus de celles des tirs, des passes et des centres-volées ayant été présentées à l’occasion du concours de l’an dernier, il y aura le défi de la barre transversale - où les concurrents devront atteindre cette barre à l’aide de tirs - et un autre évaluant le contrôle du ballon (en anglais, le Touch Challenge).

Les participants de cette épreuve auront à recevoir l’objet projeté à partir de distances variées et qui empruntera différentes trajectoires.

«Quand il s’agit d’un duel MLS-Liga MX, l’intensité grimpe d’un cran et nous sommes impatients d’offrir cette rivalité au cours du défi d’habiletés de la MLS, a déclaré le vice-président senior propriété et événements de la MLS, Camilo Durana, par voie de communiqué. Cette année, la compétition permettra aux partisans présents sur place et aux gens de partout à travers le monde la chance de voir à l’œuvre les étoiles de l’Amérique du Nord. Ces dernières s’affronteront dans un nouvel environnement, ce qui ajoutera une dimension à cette rivalité grandissante et à notre programmation excitante de la semaine des étoiles. Nous savons que ce sera plaisant, mais les deux formations seront là pour gagner.»

Les noms des joueurs invités seront dévoilés à la suite de l’annonce des participants à la rencontre des étoiles. La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de l’Impact de Montréal et de la MLS, et présentera sur ses ondes la semaine des étoiles les 28 et 29 juillet.