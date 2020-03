Une clinique dédiée au COVID-19 à Québec

Trois cliniques médicales dédiées au dépistage du COVID-19 ouvrent leurs portes, dont une à Québec dans des locaux de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ).

La clinique de prélèvements du coronavirus de Québec ouvrira ses portes demain matin dans une aile de l’ancien hôpital Robert-Giffard, une première à Québec.

« Pour un nouveau virus, oui, c’est une première », confirme le directeur de la santé publique du CIUSSS Capitale-Nationale, François Desbiens.

Les deux locaux serviront à l’accueil des patients potentiellement infectés, ainsi qu’aux prélèvements nécessaires pour confirmer le diagnostic. La clinique sera accessible seulement sur rendez-vous.

Photo Pierre-Paul Biron

« La clientèle transitera par le 811, où il y aura une option d’appel direct. Il y a des infirmières spécialisées qui vont évaluer les symptômes et, si requis, vont rediriger la clientèle ici pour faire les prélèvements », explique Serge Garneau, directeur adjoint des services de santé généraux au CIUSSS, précisant que le va-et-vient de la nouvelle clinique n’interférerait pas avec les activités de l’institut en santé mentale.

Adapté à un fort volume

Si le choix de l’IUSMQ peut surprendre à première vue, la direction du CIUSSS précise qu’il s’agissait des rares locaux vides dans ses bâtiments pouvant recevoir l’infrastructure.

Accès direct par l’extérieur, locaux à l’écart des autres zones de soins et possibilité d’installer des instruments de pression négative ont pesé dans la balance.

« La pression négative permet de ne pas attendre pour faire la désinfection entre chaque patient. Sans ça, on devait attendre deux à trois heures avant de voir un autre patient. Alors que, là, on peut passer la clientèle aux 15 minutes », souligne M. Garneau.

Photo Pierre-Paul Biron

Dans la dernière semaine, le CIUSSS a testé quatre à six patients pour le COVID-19, mais le volume pourra grimper avec les nouvelles installations.

« On pourra faire six patients à l’heure avec deux infirmières. Si on fait le calcul, on peut faire plusieurs dizaines de personnes par jour », précise Serge Garneau.

Minimiser la tempête

À terme, les nouvelles installations de Québec, Montréal et Greenfield Park visent à réduire la pression sur les salles d’urgence de la province.

« On veut prendre toutes les précautions nécessaires de manière préventive et de manière sécuritaire pour tout le monde », a souligné Danielle McCann, ministre de la Santé, lors de l’annonce hier matin.

Or, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec avoue que ces trois sites n’empêcheront peut-être pas des malades de se rendre dans d’autres urgences, au risque de propager le virus.

Jusqu’à présent, quatre Québécois ont contracté le COVID-19, et un autre est un « cas probable ».

En fonction de l’évolution de la situation, d’autres cliniques pourraient être ouvertes, a indiqué le gouvernement.

— Avec la collaboration d’Héloïse Archambault

Des consignes par pays

Restez à la maison si vous revenez de

Chine (province de Hubei)

Iran

Évitez les espaces achalandés si vous revenez de

Italie du Nord

Corée du Sud

Japon

Singapour

Hong Kong

Chine continentale

Le bilan du jour

4012 décès dans le monde

463 décès en Italie

113 605 cas confirmés dans le monde

77 cas confirmés au Canada

Source : Johns Hopkins Institute