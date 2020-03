Une victoire cruciale pour les Maple Leafs

Opportunistes sur le jeu de puissance face au Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs l’ont emporté au compte de 2 à 1 pour mettre fin à une séquence de trois défaites, mardi à Toronto.

Cette victoire est d’une importance capitale pour le club canadien puisqu’il s’est donné un coussin de trois points sur les Panthers de la Floride. Ces derniers, exclus du portrait des séries éliminatoires, ont toutefois un match en main.

William Nylander, en première période, puis Auston Matthews, lors du dernier engagement, ont tous deux touché la cible en avantage numérique pour les favoris locaux. Chaque fois, John Tavares et Mitch Marner se sont faits complices.

Ondrej Palat a été le seul buteur pour le Lightning, qui tentait pour sa part de s’approcher des Bruins de Boston et du premier rang de la section Atlantique.

Frederik Andersen a été mis à l’épreuve 33 fois devant la cage de Toronto. Andrei Vasilevskiy a pour sa part réalisé 34 arrêts.

Les Maple Leafs pouvaient compter sur le retour au jeu du défenseur Morgan Rielly pour cette rencontre. L’arrière, qui a raté les 23 derniers matchs des siens en raison d’une fracture au pied, a été blanchi de la feuille de pointage.

Cent points pour les Bruins

Les Bruins ont par ailleurs profité de ce revers du Lightning pour augmenter leur avance à huit points en venant à bout des Flyers 2 à 0 à Philadelphie.

Profitant d’un blanchissage de 36 arrêts de Tuukka Rask, les Bruins sont devenus la première équipe à atteindre le plateau des 100 points dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison.

Matt Grzelcyk et Patrice Bergeron ont tous deux déjoué Carter Hart, qui a fait face à 29 lancers.

Les Flyers subissaient pour leur part une première défaite en 10 matchs.

Les Penguins sortent de leur torpeur

Au New Jersey, les Penguins de Pittsburgh ont mis fin à une série de deux revers en venant à bout des Devils du New Jersey 5 à 2.

Il s'agissait seulement d'une troisième victoire pour la formation de la Pennsylvanie à ses dix dernières sorties.

C'est l'attaquant Evgeni Malkin qui a sonné la charge pour les «Pens», lui qui a touché la cible deux fois et fourni une mention d'aide. Evan Rodrigues, Justin Schultz et Kristopher Letang (filet désert) ont été les autres buteurs des vainqueurs.

La réplique des Devils est venue des bâtons de Nikita Gusev et Miles Woods.

Devant les cages, Matt Murray a repoussé 20 lancers dans la victoire, tandis que Mackenzie Blackwood a effectué 28 arrêts dans la défaite.

Les Hurricanes ne trébuchent pas

À Detroit, les Hurricanes de la Caroline ont amassé des précieux points au classement, alors qu'ils ont battu les Red Wings 5 à 2.

La formation évoluant à Raleigh, qui détient l'une des places parmi les équipes repêchées dans l'Association de l'Est, a maintenant 81 points, soit deux de plus que les Islanders de New York. Ceux-ci sont la première formation exclue des éliminatoires présentement.

Sebastian Aho a touché la cible à deux reprises et fourni une mention d'aide sur la réussite de Justin Williams. Nino Niederreiter et Morgan Geekie ont également fait bouger les cordages. Ce dernier a poursuivi son conte de fée, lui qui avait inscrit deux buts à son dernier et premier match dans le circuit Bettman, dimanche.

Du côté des Wings, Tyler Bertuzzi et Christoffer Ehn ont inscrit les buts.

Course aux séries

Le Canadien est à 10 points d’une place en séries. En battant le Lightning, les Maple Leafs se sont donné un coussin de trois points sur les Panthers au troisième rang de la section Atlantique. Combiné avec la défaite des Flyers, le gain des Penguins leur permet de s’approcher à trois points de leurs rivaux de la Pennsylvanie au deuxième échelon de la Métropolitaine. Finalement, les Hurricanes ont doublé les Blue Jackets au premier rang des équipes repêchées dans l’Est.

À surveiller ce soir

Pour ceux croyant encore aux infimes chances du Canadien, sachez qu’ils accueillent les Predators, la seule équipe qu’il n’a pas affrontée cette saison. À Toronto, les Leafs et le Lightning croisent le fer dans ce qui pourrait être un aperçu de la première ronde des séries.

Les matchs à surveiller