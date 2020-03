Voici comment sont accueillis les patients du COVID-19

Les Québécois inquiets se bousculent aux portes de la nouvelle clinique désignée COVID-19, à peine ouverte, dans l’ancienne salle d’urgence de l’hôpital Hôtel-Dieu, à Montréal. En moins de deux jours, plus de 40 patients sont passés par l’établissement.

« On veut éviter la contamination, protéger la clientèle des [autres] urgences et éviter une surcharge inutile [pour les employés] », fait valoir Liette Bernier, directrice des services généraux et des partenariats urbains au Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

La clinique se dit prête à recevoir jusqu’à 80 patients par jour. Elle sert au dépistage du coronavirus, pour les personnes qui présentent des symptômes.

Prendre rendez-vous

Il faut cependant appeler la ligne Info-Santé, au 811, pour obtenir un rendez-vous avant de s’y rendre. Les patients retournent chez eux après les prélèvements pour attendre les résultats, qui prendront de 24 à 48 heures.

Malgré les nombreuses visites, le bilan pour l’instant est toujours de quatre Québécois infectés par le COVID-19 et un cinquième « cas probable », selon le ministère de la Santé.

Deux autres cliniques semblables ouvriront leurs portes dans les jours à venir, à Longueuil et à Québec.

1. Du désinfectant à volonté

Dès leur arrivée, les patients doivent se laver les mains, mettre un masque et confirmer qu’ils ont obtenu un rendez--vous après avoir appelé le 811.

De multiples distributeurs de désinfectant pour les mains ponctuent le parcours des patients, notamment à l’entrée et à la sortie des ascenseurs. Ils sont invités à se laver les mains fréquemment.

Dans la salle d’attente, un employé à l’accueil se trouve derrière une vitre. Il prend les informations du visiteur, sans toucher sa carte-soleil, et communique par walkie-talkie avec l’équipe soignante.

2. Un accueil sans contact

« À la fois le personnel et les usagers sont protégés », assure Liette Bernier, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Dix cubicules individuels sont à disposition pour l’attente--- et la clinique compte six salles d’examen.

Ces endroits sont désinfectés après chaque malade. Ceux-ci sont aussi invités à venir seuls à la clinique.

« Dès qu’un patient s’assoit, c’est désinfecté », assure-t-elle.

Si un cordon bleu ferme un cubicule, c’est parce qu’il n’a toujours pas été désinfecté.

3. Les salles désinfectées après chaque patient

Lorsque son tour arrive, le patient entre par une porte dans la salle d’examen, tandis que le personnel médical entre par une autre.

L’employé, vêtu d’une jaquette, d’un masque N95, de gants et d’une visière, prend les prélèvements requis dans la bouche et le nez pour dépister le coronavirus.

Une fois l’examen terminé, le personnel doit suivre un protocole précis pour retirer l’équipement sans se contaminer et le jeter ensuite.

Sur place, il y a toujours au moins un médecin, une infirmière et une infirmière auxiliaire de 8 h à 20 h, ont confirmé les responsables de la clinique.

4. Kit à emporter

Le patient quitte ensuite la clinique avec une trousse contenant des masques, des gants et un guide à suivre à la maison, en attendant ses résultats, qui détermineront s’il est atteint ou non du COVID-19.

Parmi les consignes concernant l’isolement à domicile, il est recommandé de rester le plus souvent seul dans une pièce et de manger seul également ; de désinfecter la salle de bains après chaque utilisation et d’aérer la résidence.