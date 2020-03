RHÉAUME, Hortense Lepire



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Hortense Lepire. Elle est décédée à Québec, le 8 mars 2020, à l'âge de 81 ans. Elle est partie rejoindre son mari, René R. Rhéaume, et sa fille cadette, Manon. Elle demeurait à Québec, auparavant de Lac-Saint-Charles.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et ses funérailles seront célébrées en toute intimité. Ses cendres seront enterrées à une date ultérieure au cimetière de la paroisse Sainte-Françoise-Cabrini de Lac-Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille ainée Marie-Josée (Pierre Audet), ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces des familles Lepire et Rhéaume, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de la Résidence Le Faubourg, en particulier le personnel soignant de l'unité du 4e étage, pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués, et ce, dans le plus grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tel.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.