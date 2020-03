5 restaurants où croiser des vedettes

Soyons honnêtes, tout le monde aime savoir quels établissements sont fréquentés par les stars. Que ce soit une vedette québécoise ou même une grande star américaine de passage à Montréal, il y a un petit quelque chose d’excitant à manger dans le même restaurant que ceux et celles qui sont dans nos écrans tous les jours. Voici donc cinq restaurants où vous risquez fort bien de croiser une vedette !

Le Garde Manger

Photo tirée de Facebook, Le Garde Manger

Le restaurant du chef Chuck Hugues est pratiquement un passage obligatoire pour les grandes vedettes lors de leur visite à Montréal. L’endroit propose un menu axé sur les fruits de mer et le « comfort food ».

► 408, Saint-François-Xavier

Restaurant Park

Photo tirée de Facebook, Restaurant Park

Il va de soi que le restaurant d’un chef montréalais connu mondialement attire les vedettes. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir des acteurs ou des musiciens manger d’incroyables plats de sushis au Restaurant Park du chef Antonio Park. Psst : c’est l’un des restos préférés de Ludivine Reding.

► 378, avenue Victoria

Ferreira Café

Photo tirée de Facebook, Ferreira Café

Véritable institution montréalaise, le Ferreira Café propose une cuisine typiquement portugaise qui fait la renommée de l’endroit depuis plusieurs années. Ce n’est pas pour rien qu’Oprah a choisi ce restaurant pour casser la croûte lors de son passage à Montréal l’été dernier.

► 1446, rue Peel

Cadet

Photo tirée de Facebook, Cadet

Parmi les plus belles adresses en ville, tous styles de restaurants confondus, on retrouve le Cadet. Parfaitement situé près de la Place des Arts, c’est l’endroit idéal où aller prendre une bouchée avant (ou après) un spectacle, et donc, croiser tout plein de vedettes. En plus, les huîtres fraîches sont 3 pour 9 $ et elles sont servies avec trois accompagnements différents.

► 1431, boulevard Saint-Laurent

L’Express

Photo tirée de Facebook, L'Express

Ce bistro emblématique de la rue Saint-Denis tient une carte des alcools impressionnante, dont quelques bouteilles de bulles pas piquées des vers. Ce qui est bien aussi de L’Express, c’est que vous pouvez étirer votre soirée, car l’établissement ferme à 3 h du lundi au samedi et à 2 h le dimanche. C’est donc un endroit fréquenté par les vedettes après des spectacles.

► 3927, rue Saint-Denis