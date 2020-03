«Après l’orage»: Cindy Bédard teinte son country de folk, pop et rock

MONTRÉAL – Pour son retour sur disque avec son troisième album intitulé «Après l’orage», Cindy Bédard a choisi de teinter son country de folk, de pop et de rock.

Photo Agence QMI, Andréanne Lemire

L’artiste a présenté ses nouvelles pièces au public mercredi soir, lors d’un lancement à l’espace Ursa, à Montréal.

Paul Daraîche, Sam Tucker, Eloi Painchaud et Thom Polychuk avaient accepté de se joindre à elle durant cette soirée.

Le disque «Après l’orage» comprend entre autres les chansons «Plexus solaire» et «Que passent les vents» dévoilées cette année. Cindy Bédard a écrit six titres de cet effort. Elle a aussi reçu des textes de Daniel Bélanger, Paul Daraîche, Luc De Larochellière et Andrea Lindsay ainsi qu’Eloi Painchaud.

Un autre lancement aura lieu vendredi à Saint-Tite, la ville natale de l’artiste. L’album fait suite à «Cœur sédentaire« paru en 2016.

Au cours des prochains mois, la chanteuse viendra épauler Brigitte Boisjoli dans plusieurs rendez-vous de sa tournée «Women» qui se veut un hommage aux femmes ayant marqué l’univers country.